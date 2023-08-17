В Подмосковье ожидается III класс пожарной опасности

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
При патрулировании земель лесного фонда в 1 км от деревни Аборино лесничие обнаружили торфяной пожар на площади 0,01 га. В тушении принимали участие 6 человек и 3 единицы техники.
В четверг, 17 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, Дмитровском, Клинском и Талдомском лесничествах — II класс.
В пятницу, 18 августа на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности.
В субботу, 19 августа на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — I класс пожарной опасности.
Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!
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