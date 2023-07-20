В Подмосковье ожидается нашествие опасного насекомого

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В Подмосковье достаточно старых сосновых лесов, которым может угрожать опасность. Климат сейчас активно меняется, а потепление создает комфортные условия для размножения короедов, лубоедов и прочих вредителей. Лубоеды поедают и ослабляют деревья, заражают их бактериями. Они проделывают ходы под корой, от чего сосна болеет и пересыхает.
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