В Подмосковье ожидается повышенная пожарная опасность

На этой неделе на большей части лесного фонда региона ожидается повышенный класс пожарной опасности, что связано с повышением температуры и отсутствием осадков.

Сотрудники регионального Комитета лесного хозяйства не обнаружили пожаров на землях лесного фонда Подмосковья 17 августа, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В пятницу, 18 августа на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.





В субботу, 19 августа на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Сергиево-Посадском лесничестве — II класс, в Истринском, Подольском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности.

В воскресенье, 20 августа на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности, в Истринском, Подольском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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