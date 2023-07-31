В Подмосковье ожидается третий класс пожарной опасности

На этой неделе в лесах региона ожидается III класс пожарной опасности, что связано с повышением температуры и отсутствием осадков.

«Несмотря на дождливую погоду за неделю системой оперативного управления силами и средствами тушения лесными пожарами было зафиксировано 53 подтвержденных пожароопасных объектов», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.



Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области на прошлой неделе было зафиксировано одно возгорание на площади 0,01 г на территории Егорьевского лесничества. ​5 человек личного состава и 4 единицы техники справились с возгоранием за 1,5 часа.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»

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