В Подмосковье ожидается третий класс пожарной опасности

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
«Несмотря на дождливую погоду за неделю системой оперативного управления силами и средствами тушения лесными пожарами было зафиксировано 53 подтвержденных пожароопасных объектов», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»
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