В Подмосковье парковки электросамокатов берут на контроль

Министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник: Сообщить о брошенном электросамокате, стихийной парковке, которая мешает проходу по тротуару, можно практически в один клик

Теперь у жителей Подмосковья появилась возможность рассказать о стихийной парковке электросамоваров на портале «Добродел», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.



Новая опция уже доступна пользователям портала.





«Для удобства жителей наши сервисы постоянно обновляются и совершенствуются. Теперь в функционал портала «Добродел» мы добавили новую тему — мобильные средства перемещения. Сообщить о брошенном электросамокате, стихийной парковке, которая мешает проходу по тротуару, можно практически в один клик«, — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы оставить сообщение, нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. После этого следует перейти в раздел «Сообщить о проблеме», выбрать категорию «Общественный транспорт» и тему «Электросамокаты». Затем необходимо описать проблему и отправить сообщение. Ход решения вопроса можно отследить онлайн в личном кабинете.

Ранее сообщалось, что подмосковный Минтранс предупредил о последствиях катания на самокате вдвоём. Подробнее об этом читайте в нашем материале.