В Подмосковье пассажирами в автобусах были оставлены свыше 1000 вещей

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С начала года в Московской области более 1100 вещей было забыто пассажирами в автобусах Мострансавто. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Чаще всего пассажиры оставляют транспортные, социальные и банковские карты, зонты и пакеты со сменной обувью. Также забывают кошельки и документы, но возвращаются за ними сразу же.
По словам работников самые запоминающиеся «потеряшками» в октябре стали трехлитровая банка варенья, металлоискатель и игрушечный робот.
Стоит отметить, что если вы забыли свои вещи, то на сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи» можно заполнить заявку , где нужно указать дату, маршрут и предположительное время потери. Также стоит детально описать утерянную вещь, что сотрудники могли быстрее определить её.
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По словам работников самые запоминающиеся «потеряшками» в октябре стали трехлитровая банка варенья, металлоискатель и игрушечный робот.
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Мира Полтева