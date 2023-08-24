В Подмосковье перед новым учебным годом проверяют школьные автобусы

Фото: Минтранс МО
Сотрудники Госавтоинспекции, Минтранса и администраций муниципалитетов Подмосковья проверяют школьные автобусы в преддверии нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного ведомства.
Проверке подлежат исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность. Также проводится проверка медицинского контроля водителей.
Представители ведомств, входящие в состав комиссии, отмечают, что школьные автобусы должны соответствовать требованиям Технического регламента.
Также автоинспекторы оснащают салоны школьных автобусов памятками, чтобы юные пассажиры могли изучать правила безопасного поведения.
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Представители ведомств, входящие в состав комиссии, отмечают, что школьные автобусы должны соответствовать требованиям Технического регламента.
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Лора Луганская