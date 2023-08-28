В Подмосковье перед отопительным сезоном проверили 78% теплосетей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье проверено уже 78% теплопроводов региона. Сейчас в рамках подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме проводятся гидравлические испытания теплосетей, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Обнаружено 160 утечек. Все неполадки устранены. По результатам будут проведены дополнительные гидроиспытания.
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Лора Луганская