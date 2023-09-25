В Подмосковье перед стартом отопительного сезона начались пробные пуски котельных

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области перед началом отопительного периода проводят пробные пуски котельных. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.
«По правилам отопительный сезон должен начинаться не позднее дня, когда среднесуточная температура воздуха фиксировалась на отметке ниже 8°С в течение пяти дней. В среднем время подключения составляет пять дней. Сначала тепло подаётся в социальные учреждения, потом в жилые дома», – рассказал Коханый, слова которого приводятся в телеграм-канале Мособлдумы.Сводную информацию о нормативах отопления можно найти на сайте правительства Московской области, а также ГИС ЖКХ в разделе «Информация для граждан».
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Лора Луганская