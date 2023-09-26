В Подмосковье племенные лошади впервые поборются за Кубок губернатора

Фото: АО «Росипподромы»
На Раменском ипподроме впервые в регионе пройдут испытания племенных лошадей рысистых пород на Кубок губернатора Московской области. В состязаниях примут участие более 100 лошадей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
«Участниками станут представители орловской, русской, американской и французской рысистых пород. Это сильнейшие представители Подмосковья и всего Центрального федерального округа. Призовой фонд составит 7 млн рублей», – пояснил министр.Лучшие скакуны будут соревноваться на дистанциях в 1600 и 2400 м, в зависимости от номинации и возрастной категории.
Соревнования пройдут 30 сентября и 1 октября в 13:00 по адресу: Раменское, ул. Гражданская, 47. Подробная информация – на сайте. https://cmh.ru/index.php?id=25911
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