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В Подмосковье по губернаторской программе с начала года газифицировали 30 населённых пунктов

13 сентября 2023, 16:42
Фото: Минэнерго МО

Фото: Минэнерго МО

Специалисты Мособлгаза газифицировали 30 населённых пунктов в рамках губернаторской программы. 30-м населённым пунктом стала деревня Чупряково Одинцовского городского округа, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
Протяжённость положенных сетей составила 3,7 км. Благодаря этому газ могут провести более 200 жителей 140 частных домов деревни. Уже построены отводы до границ 35 участков.

Как рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, всего в этом году в регионе планируют построить не менее 300 км новых газопроводов в 60 населенных пунктах, население которых превышает 10 тыс человек.


В рамках губернаторской программы строят межпоселковые и внутрипоселковые газораспределительные сети. Во всех населённых пунктах, газифицированных по этой программе, трубы бесплатно подводят до границ участков жителей.

Ежегодно к газу подключают более 50 новых населённых пунктов. До 2030 года по программе планируется газифицировать свыше 500.

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#московская область
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Главной площадкой акции «Наш лес. Посади своё дерево» станет участок под Ногинском
13 сентября 2023, 17:26

Фото: Istockphoto / SafakOguz

Центральной площадкой экологической акции «Наш лес. Посади своё дерево» станет участок в Ногинском лесничестве на территории Богородского городского округа. Там планируют высадить более 16 тыс сеянцев сосны, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Приглашаем 16 сентября на центральную лесную площадку акции. В этом году она определена в Ногинском лесничестве у деревни Новая Купавна Богородского городского округа. На площади 4,2 га планируется высадить почти 16 тыс сеянцев сосны обыкновенной. На площадке будет работать полевая кухня, там организуют концертную программу и выставку лесопожарной техники», – говорится в сообщении.
Акция по посадке саженцев и сеянцев «Наш лес. Посади своё дерево» проходит в Подмосковье каждую осень. В этом году она стартует 16 сентября и завершится 30 сентября. Для её проведения подобрали около 700 участков.

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Акция по высадке деревьев в Подмосковье стартует 16 сентября

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#саженцы
#подмосковье
#московская область
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Пассажиры ЦППК воспользовались сервисом NFC 2,8 млн раз
13 сентября 2023, 17:12

Фото: ЦППК

Пассажиры Центральной ППК воспользовались сервисом бесконтактной активации билетов по NFC 2,8 млн раз. Такие данные привели в пресс-службе компании.
Функция NFC заработала в декабре 2021 года на первых станциях Казанского направления, а в июле 2022-го – на всех направлениях ЦППК.  С начала текущего года больше всего билетов по NFC активировано на Ярославском направлении – более 518 тыс. На втором и третьем местах – Казанское и Горьковское направления (334 тыс и 225 тыс билетов).

Сервис позволяет проще и быстрее проходить на станцию. Достаточно открыть купленный в мобильном приложении ЦППК билет на телефоне, нажать на кнопку активации «Активировать по NFC», поднести к турникету или валидатору. 
 
При проходе через турникет не нужно долго держать телефон у метки, створки открываются моментально. Это позволяет экономить до 10 секунд за один проход и до 2,5 часов в год.  Сейчас функцией могут воспользоваться обладатели мобильных устройств на системе Android с модулями NFC.
 
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#цппк
#транспорт
#билет
#проезд
#подмосковье
#московская область
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РБК назвал 5 лучших китайских конкурентов новых iPhone 15 и 15 Pro
13 сентября 2023, 16:51

Фото: istock / Uladzimir Zuyeu

Компания Apple 12 сентября провела презентацию и представила новую серию iPhone и Apple Watch. Цены на новые iPhone 15 стартуют от 125 тыс. рублей и доходят до 260 за Pro модель.
Стоимость новых айфонов довольно кусачая, но на современном рынке сейчас можно найти достойную замену дорогостоящим флагманам. Редакция РБК Life называла самых крупных конкурентов мощных айфонов. 

Для любителей фото и видеосъемки рекомендуем попробовать Xiaomi 13 Ultra или Honor Magic5 Pro, снимки благодаря им будут сочными и качественными. Для фанатов изысканного дизайна предлагаем HUAWEI P60 Pro по приемлемой стоимости. Любителям строгой классики советуем обратить внимание на Samsung Galaxy S23 Ultra.

Главным конкурентом Apple стал китайский Nothing Phone, которого уже называют «убийцей iPhone». Флагман выглядит стильно, обладает мощной прошивкой, поддерживает множество приложений и игр, но стоит при этом дешевле. 

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#телефоны
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Эстонская таможня развернула первый российский автомобиль после запрета ЕК
13 сентября 2023, 16:48

Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

Эстонские таможенники развернули первый автомобиль с российскими номерами после нового запрета Еврокомиссии в отношении россиян, сообщает Федеральная таможенная служба.
Ранее в Еврокомиссии заявили о новых правилах для граждан РФ на въезд в Европу. Теперь въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях. Аргументы о том, что автомобиль ввозится не для продажи, а будет использован только в личных целях, во внимание не принимаются.

«Как рассказал водитель, при въезде в пункт пропуска Нарва-1 эстонские таможенники сообщили ему о запрете ввоза данной категории автомобилей, после чего он был направлен обратно на территорию России», - прокомментировали ситуацию в службе. 

Отмечается, что у водителя, которому запретили въезд, двойное гражданство – России и Литвы. 

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#эстония
#таможня
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Пригородные поезда Ленинградского направления будут ходить по изменённому расписанию
13 сентября 2023, 16:42

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В период с 13 сентября по 4 октября изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участке Москва – Тверь и Москва – Конаково, а также на участке Тверь – Бологое Московское и Лихославль – Тверь.

Изменение расписания произошло в связи с производством работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Лихославль – Калашниково, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Узнать актуальное расписание можно на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#минтранс мо
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В США изучают случаи гибели мирного населения от американского оружия
WP: США отреагируют на инциденты с гибелью мирных из-за американского оружия
13 сентября 2023, 16:36

Фото: iStock/lucky-photographer

В США работают над системой реагирования на случаи гибели мирных жителей в результате применения оружия, которое Пентагон поставляет Киеву, об этом пишут The Washington Post.
«Администрация Байдена создала новую систему реагирования на инциденты, в которых силы иностранных государств подозреваются в использовании оружия американского производства для ранения или убийства гражданских лиц, что является первой в своем роде инициативой в рамках продолжающихся усилий по минимизации человеческих жертв в результате экспорта оружия США и военных операций по всему миру», - прокомментировали ситуацию в WP.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина применяет военную помощь, полученную от западных союзников, против гражданского населения. Он выразил свое мнение по поводу решения США предоставить дополнительную помощь Киеву. Антонов подчеркнул, что американская сторона знает о том, как Украина использует полученное вооружение.

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#украина
#вооружение
#администрация
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Открытый грунт: что сажать на даче осенью
13 сентября 2023, 16:31

Фото: iStock/jacoblund

Осенняя пора традиционно считается временем сбора урожая. Однако, опытные огородники знают, что именно в это время следует готовиться к будущему сезону. О том, как подготовить огород к холодам, какие культуры подойдут для позднего посева и какие работы точно стоить выполнить на даче пред наступлением зимы, расскажет редакция «Радио 1».

Как подготовить огород к зиме

 
В начале осени дачникам советуют удобрять почву. Полезные элементы в виде извести и золы следует вносить в перекопанную землю, также стоит добавлять опилки, они помогут разрыхлить почву. Сохранению молодых побегов способствует фосфор и калий, поэтому выбирать удобрения нужно на их основе. Помимо того, что за зиму земля успеет впитать все полезные элементы, что благоприятно скажется на последующем урожае, работать с землей станет проще. Она будет мягкой, рыхлой, в ней хорошо будут приживаться культуры.

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Что сажать осенью

 
Вопреки мнению, что к осени урожай собран и работы в огороде подошли к концу, существует ряд культур, которые прекрасно приживаются в канун грядущих холодов и не требуют тщательного ухода. Кроме того, подготовить к зиме можно не только огород, но и придомовую территорию и клумбы. Растения, которые посажены осенью, растут более выносливыми, крепкими и легко переносят холода.
 

Деревья

 
Предпочтение стоит отдать тем видам деревьев, которым будет комфортна климатическая зона. Не стоит покупать саженцы тех видов, которые любят солнце и сухую погоду. Из плодовых деревьев лучше отдать предпочтение яблоне, груше, некоторым сортам сливы. Также осенью сажают шелковицу и рябину.
 

Овощи


К непривередливым овощам, которые будут расти зимой, относят лук, морковь, свеклу и редис.
Важно высадить грядки минимум за две недели до наступления холодов. Однако, при посадке моркови и свеклы следует уделить внимание некоторым нюансам. Семена моркови стоит сеять с запасом и выдерживать расстояние около 2-3 см между ними. Кроме того, не стоит опускать семена в землю глубже 2-3 см. При посеве свеклы стоит обратить внимание на ее сорт и сеять семена нужно перед заморозками. Лучше дождаться устойчивой погоды и только тогда отправиться в огород.   

Цветы


Посадку цветов часто оставляют на весну, однако, если начать сеять семена растений осенью, можно получить ряд преимуществ. Цветы, высаженные в это время года начнут цвести раньше на 2-3 недели чем те, которые были посажены весной. Губительные болезни, насекомые и жуки не смогут в высокой степени навредить растениям, так как они за зиму обретут устойчивый иммунитет. Благодаря влаге, семена будут активно расти, они станут крепкими и крупными. Основными видами цветов, которые подойдут для клумб и будут себя комфортно чувствовать в зимний период, стали: астра, арабис, адонис, василек полевой, нарциссы, космея, календула, лаватера, лаванда, пионы, тюльпаны, тысячелистник.
 

Как подготовить растения к зиме

 
Для тех, кто уже обладает садом или огородом, существует несколько обязательных правил, которые нужно выполнить перед наступлением зимы.
Профессиональные садоводы уверены, что обрезать деревья нужно именно осенью, при этом работы необходимо завершить до наступления первых заморозков. Кроме того, деревья следует обрезать стерильным секатором, чтобы исключить заражение растений.

О том, что растения необходимо укрывать на зиму, знают все дачники, но важно помнить, что делать это нужно перед наступлением холодов. Если растение будет укутано в теплую погоду, оно может проснуться и войти в зимний режим вегетации оно уже сможет. Не следует также использовать для укрытия растений полиэтилен. Под ним образуется конденсат, который создает лишнюю влагу. 


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#деревья
#урожай
#растения
#удобрения
#огород
#дачники
#семена
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Нейропсихолог Хвингия: 70% людей чувствуют себя ущербными из-за блогеров
13 сентября 2023, 16:17

Фото: IStock/FabrikaCr

Многие блогеры продают идею позитивного мышления, визуализации или успеха, забывая про объективность. Из-за этого у многих людей снижается самооценка, рассказала «Радио 1» нейропсихолог Ирина Хвингия.
По её словам, инфлюенсеры в интернете не говорят о том, что для покупки машины или квартиры нужно получить образование и найти работу. Часто блогеры продвигают идею богатого и успешного человека, но эта модель делает неудачниками другую категорию людей, отмечает нейропсихолог.
«Часто блогеры забывают сказать о том, что нужно объективно оценивать свои возможности. К тому же, есть цель оправданная, а есть неоправданная. Некоторые блогеры говорят: “Вы будете зарабатывать миллион в месяц”. Но кто сказал, что этому человеку этот миллион нужен? Также идёт постоянная пропаганда того, что успешные люди зарабатывают миллион в месяц, а неуспешные – нет. То есть получается, что у нас почти 70 процентов человек чувствуют себя ущербными. Ведь блогер сказал, что успешный только тот, кто зарабатывает по миллиону в месяц», — сказала Ирина Хвингия.
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#блогер
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#психолог
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21 сентября будут подведены итоги конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей»
13 сентября 2023, 16:16

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» состоится в 21 сентября.

Специально для победителей и призеров состоится праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы разных направлений. Остальные участники смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте, ютуб-канале и на аккаунтах Системы-112 Московской области в социальных сетях, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

20 августа завершился приём творческих работ на конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей». Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» стало повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения.

На момент окончания приёма заявок от конкурсантов насчитывалось свыше 2,5 тысяч творческих работ. Из которых около 400 коллективных работ.

На церемонии награждения состоится выставка детских работ, присланных на конкурс. Также ребятам будет устроен смотр пожарно-спасательной техники и автомобилей служб экстренного реагирования. Детям представится возможность познакомиться с нюансами работы всех служб, примерить на себя роль сотрудника экстренных служб и задать любые вопросы специалистам.

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