В Подмосковье по губернаторской программе с начала года газифицировали 30 населённых пунктов

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Как рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, всего в этом году в регионе планируют построить не менее 300 км новых газопроводов в 60 населенных пунктах, население которых превышает 10 тыс человек.
Ежегодно к газу подключают более 50 новых населённых пунктов. До 2030 года по программе планируется газифицировать свыше 500.
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