В Подмосковье по программе реновации за 10 лет расселят почти 1 млн человек

Фото: администрация г. о. Химки
В Московской области из аварийного и ветхого жилого фонда за 10 лет будут переселены более 900 тыс человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Спасибо парламенту и, прежде всего, президенту. Это он поставил задачу расселить людей из трущоб. Действительно, жилой фонд устаревает. Если меня спросят о количестве людей, которое мы должны расселить на протяжении семи - десятилетнего периода, то это порядка 900 тыс человек, почти 1 млн. Из московского опыта мы знаем о программе реновации, перенимаем всё лучшее», – сказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».Губернатор подчеркнул, что к устаревшему жилому фонду относятся на только старые каменные дома и хрущёвки, но и двухэтажные деревянные бараки.
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Лора Луганская