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В Подмосковье по программе реновации за 10 лет расселят почти 1 млн человек

16 октября 2023, 15:46
Фото: администрация г. о. Химки

Фото: администрация г. о. Химки

В Московской области из аварийного и ветхого жилого фонда за 10 лет будут переселены более 900 тыс человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Спасибо парламенту и, прежде всего, президенту. Это он поставил задачу расселить людей из трущоб. Действительно, жилой фонд устаревает. Если меня спросят о количестве людей, которое мы должны расселить на протяжении семи - десятилетнего периода, то это порядка 900 тыс человек, почти 1 млн. Из московского опыта мы знаем о программе реновации, перенимаем всё лучшее», – сказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор подчеркнул, что к устаревшему жилому фонду относятся на только старые каменные дома и хрущёвки, но и двухэтажные деревянные бараки.


Программа реновации стартовала в Подмосковье в пилотном режиме в 2021 году.

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#губернатор
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв: в Подмосковье ежегодно строят до 40 школ и до 35 садов
16 октября 2023, 16:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области каждый год строят от 30 до 40 бюджетных и внебюджетных школ, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Также в Подмосковье, по его словам, появляется 30-35 детсадов.
«У нас в регионе около 1 млн 80 тыс учеников, каждый год прибавляется 40-43 тыс школьников. Дошколят у нас в этом году прибавилось 7 тыс. Я часто говорю, что Подмосковье растёт. Мы строим порядка 30-40 бюджетных и внебюджетных школ, а также 30-35 детских садов», – сказал губернатор, выступая в эфире телеканала «Россия 24».
Он назвал возведение объектов образования важным элементом работы по развитию региона. Особое внимание, по мнению Воробьёва, необходимо уделять учителям.  
«Мы в этом году впервые столкнулись с нехваткой учителей научного направления – это математика, физика, биология, а также иностранный язык. Все эти специалисты нам очень нужны. И кроме того, что мы строим большое количество школ, мы понимаем, что качество образования обеспечит нам конкурентноспособное положение», – отметил Воробьёв.
Он добавил, что ребята из Московской области показывают хорошие результаты на олимпиадах разного уровня. 

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#строительство
#школы
#детские сады
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
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Путин открыл мост через реку Свирь в Ленобласти
16 октября 2023, 16:17

Фото: сайт Кремля

Глава российского государства Владимир Путин в режиме ВКС открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что мост через реку Свирь, является крупнейшим объектом дорожной инфраструктуры Ленинградской области за последние 50 лет. Он состоит из 11 опор моста. Также к нему ведут подходы на левом и правом берегах. Длина объекта составляет 2,5 км.

Мост начали строить еще в 2019 году. Строительство закончилось на три года раньше, чем планировалось. Он очень важен для города Подпорожья, который разделен рекой на две части. 

До этого переправа производилась с помощью плотины Верхне-Свирской гидроэлектростанции, которая не рассчитана на проезд большого числа транспорта. Благодаря новой постройке будет налажена связь между берегами реки и разгрузить поток транспорта с плотины ГЭС.

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#строительство
#мост
#совещание
#путин
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Захидов: Власти решили приструнить покинувших Россию адвокатов из-за активной позиции
Юрист Захидов объяснил, почему покинувших Россию адвокатов могут лишить статуса
16 октября 2023, 16:04

Фото: IStock/djedzura

Российских адвокатов могут лишать статуса в случае их отъезда за границу. Правительство РФ предложило добавить такую поправку в закон «Об адвокатуре». Предполагается, что это коснётся тех адвокатов, которые без уважительной причины не появлялись в России больше года.
Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов назвал инициативу тревожной. В беседе с «Радио 1» он заявил, что власти решили взять сферу под контроль либо из-за большого числа уехавших, либо из-за активной гражданской позиции адвокатов.
«Вызывает особую тревогу то, что данная инициатива разработана именно по адвокатам. Это говорит о двух вещах: первое – адвокатов уехало действительно много, что заслуживает внимания властей; второе – адвокатура является независимой сферой, — это прописано в законе, — и эта независимость приводит к тому, что люди могут высказать своё мнение, свою позицию по ряду не только общественных, но и политических моментов. И вот эта активная гражданская позиция привела к тому, что власти решили как-то приструнить адвокатов, взять в более или менее контролируемый анклав», — отметил Алишер Захидов.
Специалист подчеркнул, что потерять статус для адвоката – это серьёзная проблема. Для многих это не просто вид заработка, это социальная гарантия и авторитет.

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#адвокат
#контроль
#мнение
#россия
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Опрос: Лучшая мотивация к работе россиян — премия
16 октября 2023, 16:03

Фото: istockphoto.com/fizkes

Опрос сервиса SuperJob показал, что премирование как лучшую мотивацию к работе назвали 52% российских работников.
При этом, на втором месте стоит такой мотиватор как интерес к работе, на третьем — стремление проявить себя.

Как передаёт Газета.ру, в качестве респондентов в исследовании выступили не только работники, но и руководители компаний и работодатели, которые также считают основными мотиваторами к работе деньги и интерес к деятельности, однако на третьем месте у таких респондентов расположилась похвала начальства. Интересно то, что данный фактор больше влияет на работоспособность женщин.

Отмечается, что такие факторы, как похвала руководства, соревновательный характер больше влияют на молодых работников возрастом до 34 лет.

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#деньги
#работники
#работа
#опрос
#премия
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В Госдуму внесли законопроект об обязательной госрегистрации электросамокатов
16 октября 2023, 15:41

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Госдуму внесён законопроект об обязательной госрегистрации средств индивидуальной мобильности на портале «Госуслуги». Соответствующий документ размещён в электронной базе Думы.
Законопроект был вынесен на рассмотрение депутатами от фракции ЛДПР и её лидером Леонидом Слуцким. 

Проект предусматривает внесение изменений в закон о госрегистрации транспортных средств. Предлагается дополнить его текст информацией об обязательной постановке на учёт электросамокатов, электровелосипедов и моноколёс через портал государственных услуг. 

По словам авторов законопроекта, в настоящее время в России не установлены требования, позволяющие регулировать использование средств индивидуальной мобильности. В связи с этим постоянно растёт число аварий с участием этого вида транспорта. 

Депутаты ЛДПР отмечают, что с помощью постановки транспортного средства на учёт станет возможной идентификация владельца, нарушившего ПДД или устроившего аварию. Таким образом, нарушителям смогут выписывать штрафы. 

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#электросамокат
#госдума
#законопроект
#регистрация
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Собчак жалуется на одолевающих ее антисемитов
16 октября 2023, 15:40

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на обилие антисемитских комментариев под ее постом о новом выпуске YouTube-шоу, посвященном конфликту Израиля и Палестины. По ее словам, такой ненависти к евреям она не ожидала.
Скриншоты сообщений пользователей журналистка опубликовала в своем телеграм-канале. Так, один из пользователей одобрительно высказывается о действиях в отношении семитских народов Адольфа Гитлера. Другой комментатор, опираясь на Евангелие от Матфея, проводит мысль о коллективной ответственности еврейского народа за предательство и убийство Иисуса Христа. 

Ранее Собчак объяснила, почему она, получив израильский паспорт, не идет воевать за свою новую родину. По ее словам, Израиль, конечно, великая страна, но в армию она не проходит по возрасту.

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* Признан иноагентом в РФ
#убийство
#израиль
#паспорт
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Воробьёв: зарплаты подмосковных бюджетников вырастут с 1 января 2024 года
16 октября 2023, 15:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Зарплаты бюджетникам в Московской области повысят с 1 января будущего года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, повышение рост от 6,5% до 8%.
«Всё дорожает. Сегодня другой курс, стоимость денег в банках другая. Мы понимаем, что нужна поддержка тех, кто работает в различных отраслях. Это и учитель, и врач, и тренер, и работник искусств, и муниципальный служащий, и госслужба. Повышение зарплат – это необходимость», – заявил Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24»
Ранее Воробьёв заявлял, что бюджет Московской области составляет 1 трлн рублей, а в следующем году благодаря федеральной помощи он будет больше. Тем не менее, по оценке губернатора, этого мало. Поэтому в Московской области развивают малый, средний и крупный бизнес, а также поддерживают самозанятых.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#зарплата
#бюджет
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Депутат Бессараб заявила о бессмысленности учреждения Дня патриотизма
16 октября 2023, 15:16

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что отдельно выделять и утверждать День патриотизма не имеет смысла, поскольку любовь и уважение к Родине должны быть ежедневны.
«Президент РФ точно и достаточно ясно выразил мнение о том, что необходимо на общих идеях, на общем патриотизме и любви к Родине объединить всё наше общество. Для этого какой-то специальный праздник, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно учреждать. Патриотизм должен быть в душе ежедневно, нельзя только по праздникам обращать на него внимание», — заявила в беседе с RT Бессараб.

Ранее президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков выступил с инициативой ввести в России 7 октября День патриотизма. Он пояснил, что многие годы в России возрождается идея патриотизма, в чём существенную роль сыграл президент страны Владимир Путин.

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#праздник
#президент
#патриотизм
#россия
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Депутат Хамзаев оценил идею сбора анализа ДНК у мигрантов
Депутат ГД Хамзаев: нужно брать анализ ДНК у мигрантов, прибывающих в Россию
16 октября 2023, 15:03

Фото: iStock/vichinterlang

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что сбор анализа ДНК у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию – необходимая практика.
Ранее «Известия» писали о предложении депутатов партии «Единая Россия» ввести обязательную сдачу анализа ДНК для регистрации приезжающих в страну иностранцев. Отмечается, что в настоящее время такого рода анализы сдают только те мигранты, которые уже совершили какое-либо преступление. 

По словам Хамзаева, сбор анализа ДНК позволит сразу идентифицировать каждого мигранта, прибывающего на длительное время в Россию. Такая практика уже используется в ряде других стран и зарекомендовала себя как важная мера, в том числе, для борьбы с преступностью. 

Также депутат отметил, что иногда невозможно опознать человека, погибшего в результате какой-либо трагедии, только потому, что в системе не хватает информации о нём. 

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#мигранты
#госдума
#тесты
#россия
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