В Подмосковных выборах ожидают участие почти 6,4 млн избирателей

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023
Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс рассказал, что в выборы губернатора проходят в 57 округах Подмосковья, где зарегистрировано 6 303 678 избирателей.
В Единый день голосования в Московской области проходит 12 избирательных кампаний и распределяется 213 мандатов: выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись первые избирательные участки.
Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
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Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья.
Безопасность во время выборов обеспечат на каждом избирательном участке Подмосковья.
ДЭГ в Московской области уже перешагнуло 200 тысяч голосов.
8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись первые избирательные участки.
Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
«У нас работает 61 территориальная избирательная комиссия, участковых избирательных комиссий насчитывается 3 928, 621 член ТИК и более 36 283 члена УИК, которые все эти дни будут взаимодействовать с избирателями», — рассказал секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
Читайте также:
Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья.
Безопасность во время выборов обеспечат на каждом избирательном участке Подмосковья.
ДЭГ в Московской области уже перешагнуло 200 тысяч голосов.
Алиса Сергиенко