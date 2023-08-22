В Подмосковье почти в 5 раз уменьшилось число работников на грани увольнения

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«Благодаря стабильной ситуации на рынке труда и поддержки работодателей, нам удалось увеличить число работников, которым не грозит увольнение или сокращение рабочего дня. Отмечу, что с начала года в режим полной занятости вернулось 2,5 тысячи работников, а с сентября еще тысяча специалистов перейдут на полную рабочую неделю», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
В Подмосковье можно пройти бесплатное переобучение новой профессии, а также получить материальную поддержку в начале предпринимательской деятельности в размере 153 тысяч рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Перечень актуальных вакансий в Подмосковье можно увидеть на портале «Работа в России».
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