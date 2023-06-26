В Подмосковье подготовили более 50 мест для проведения Курбан‑байрама

Фото: Фотобанк МО
г. Ногинск, ул. Южная, д. 35 (мечеть) – 7000
г. Старая Купавна, ул. 2-я Разина, д. 62 (молельный дом) – 5000
г. Наро-Фоминск, земельный участок по ул. Дзержинского (д. 41-41а) – 7000
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 28 (мечеть) – 5000
г. Солнечногорск, ул. Екатерининская, д. 7 (мечеть) – 10000 чел.
г. Щелково, ул. Советская, д. 10 (мечеть) – 10000
г. Звенигород, В. Посад, ул. Новая, д. 29 (мечеть) – 4000
г. Балашиха, ул. Парковая, д. 2 (территория вокруг Дворца им. Ю.Е. Ляпкина) – 4000
г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Новослободская, д. 15 (ДК «Рассвет») – 2000
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 389м – 1200
г. Коломна, пр-т Кирова, д. 4 – 150
г. Озеры, ул. Луговая, д. 6 (частная территория) – 400
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 30а (стадион «Строитель») – 10000
г. Мытищи, 6-й Ленинский пер., д. 8 – 200
г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 35а (молельный дом) – 10000
г. Подольск, ул. Высотная, д. 2 (НП «Теннисная академия») – 5000
г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Новая, д. 36 – 3000
г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 51а – 500
г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8 (парковка Дворца спорта «Пушкино») – 2000
Люберцы г.о., пос. Малаховка, Театральный проезд, д. 1 (ПКиО «Летний парк») – 4000
г. Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1 (ДК «Цементник») – 500
г. Рошаль, ул. Ф. Энгельса, д. 24/8 (молельный дом) – 100
г. Сергиев Посад, ул. Долгокукуевская, д. 62а - 1800
Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 2 (молельный дом) – 1500
г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. 2-я Клубная, д. 1 (территория исламского культурного центра) – 3000
Дмитровский г.о. г. Яхрома, ул. Песочный тупик, д. 9а (мечеть) – 3000
г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1б, пом. 2 – 800
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 (Волейбольный центр) – 2000
Одинцовский г.о., с. Жаворонки (стадион) – 4000
Химки г.о., мкрн. Планерная, вл. 1 (Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная») – 5000
Раменский г.о., пос. Родники, ул. Южная, д. 1 (территория городского кладбища, мечеть на мусульманском участке) – 6000
Раменский г.о., пос. совхоза Раменское, ул. Школьная 1б (спортивно-развлекательный центр New generation) – 1500
г. Раменское, ул. Красноармейская (территория кладбища) – 1000
Раменский г.о., д. Фоминское – 50
г. Электрогорск, ул. Некрасова, д. 34 – 500
г. Клин, д. Ямуга, д. 22а – 800
г. Клин, Ленинградское шоссе, д. 8-239 – 500
г. Королев, ул. М.К. Тихонравова, д. 19 (ДК «Юбилейный») – 600
г. Волоколамск, Северное шоссе, д. 5 – 600 (мусульманский духовно - просветительский центр)
г.о. Красногорск, пос. Нахабино, ул. Володарского, вблизи д. 2 – 8000
г. Серпухов, ул. Калужская, д. 128а – 2500
Истра г.о., мкр. Полево, ул. Спортивная, д. 1 (МУС СК «Истра») – 4500
г. Руза, ул. Социалистическая, д. 63 (стадион «Урожай») – 500
г. Зарайск, ул. Советская, д. 74 – 250
г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10 (стадион «Металлург») – 500
г.о. Шаховская, д. Ховань, ул. Новая, д. 18 – 300
г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, д. 12б (спортзал «Юность») – 300
г. Кашира, ул. Гвардейская (стадион «Энергетик») – 1000
г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 18, корп. 2 – 500
г. Реутов, автомагистраль Москва - Нижний Новгород, д. 1 – 300
Чехов г.о., мкр. Венюково, ул. Маркова, около д. 22/2 (площадка для вождения) – 4000
Ленинский г.о., г. Видное, пр. Ленинского Комсомола, д. 3Б - 1000
Ленинский г.о., пос. Суханово (ФГУП «Суханово») – 300
Праздник Курбан-байрам в этом году будет отмечаться с 27 июня по 1 июля. Он посвящён окончанию хаджа – паломничества в Мекку и её окрестности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что гости татарско-исламского культурного центра в Орехово-Зуеве вспомнили погибших за Победу.