В Подмосковье подготовили сеянцы для акции «Наш лес. Посади своё дерево»

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«Весь посадочный материал для восстановления лесов Подмосковья выращивает Центрлесхоз. Сейчас там заканчивается выкопка посадочного материала для акции. В четверг на центральную площадку из Сергиево-Посадского питомника в Ногинское лесничество отправят почти 16 тыс сеянцев сосны обыкновенной», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.По его словам, уже привезен посадочный материал на 24 лесных участка в 15 лесничествах. Перед отправкой корни сеянцев обработали от высыхания.
«Для акции на лесных участках выкопано около 100 тыс сеянцев. Этой осенью мы будем сажать две из основных лесообразующих пород региона – сосну и ель», – отметил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.Акция по посадке саженцев и сеянцев «Наш лес. Посади своё дерево» проходит в Подмосковье каждую осень. В этом году она стартует 16 сентября и завершится 30 сентября. Для её проведения подобрали около 700 участков.
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