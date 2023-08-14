В Подмосковье подвели итоги Региональной литературной викторины для школьников

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Задания викторины этого года посвятили творчеству писателей-юбиляров, а также включали в себя задачи на знание школьных произведений, отечественной классики и русских народных сказок, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Списки победителей и призёров викторины размещены на сайте.
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