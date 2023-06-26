В Подмосковье похоронили погибших в военные годы красноармейцев

Фото: МИСК МО
Церемония прошла на мемориальном воинском захоронении в деревне под Клином
Имена погибших советских бойцов, защищавших Москву от фашистских захватчиков, установить не удалось. Они служили в 371-й стрелковой дивизии, сформированной в Чебаркульских военных лагерях Челябинской области. В 1941 году временная стоянка войск предназначалась для сбора и обучения новобранцев из близлежащих областей Южного и Среднего Урала. А спустя несколько десятилетий там же был развёрнут палаточный лагерь для участников СВО.
По её словам, поисковую деятельность ведут там уже несколько лет, и работа не останавливается. Вместе с ними в Подмосковье вахту несут 112 отрядов, а это более 3 тыс человек.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье в День памяти и скорби зажгли тысячи огней.
«Сегодня наши мужчины, как их деды и прадеды более 80 лет назад, встали на защиту Родины. Волонтёры Подмосковья помогают и поддерживают семьи участников СВО. А поисковики восстанавливают историческую справедливость. Останки бойцов, которые спустя столько лет с почестями преданы земле, были обнаружены в лесу севернее деревни Раздолье во время очередной экспедиции отряда «Подвиг-Клин» под руководством Павла Пустырёва», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«Находить солдат в этом районе мы начали ещё в 2016 году. Первые были обнаружены на песчаном карьере, дальше стали сдвигаться в сторону болота. Всего было найдено 29 человек – поиск на болоте сложный, приходится несколько выездов делать, чтобы досконально все отработать», – рассказал командир поискового отряда «Подвиг – Клин» Дмитрий Кабушев.Участие в траурном митинге приняли ветераны, жители, представители администрации Клина, поисковики Московской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье в День памяти и скорби зажгли тысячи огней.
Лора Луганская