В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после мощного циклона

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Основной удар пришелся на городские округа Коломна, Раменский и Ступинский. При этом, в Коломне устранить неполадки удалось в течении 1,5 часов.
В ближайшее время будут устранены оставшиеся незначительные обесточенные участки электросетей в городских округах Истра и Павловский Посад.
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