В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после мощного циклона

Основной удар пришелся на городские округа Коломна, Раменский и Ступинский. При этом, в Коломне устранить неполадки удалось в течении 1,5 часов.



В ближайшее время будут устранены оставшиеся незначительные обесточенные участки электросетей в городских округах Истра и Павловский Посад.







