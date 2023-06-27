В Подмосковье получить путевку в санаторий стало проще

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Министерство социального развития Московской области сообщает, что для жителей региона стала доступна услуга электронного оформления путевки в санаторий, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
«Теперь оформить путевку на санаторно-курортное лечение можно электронно и не выходя из дома, больше не нужно прикреплять медицинскую справку, это происходит автоматически. Отмечу, что ежегодно услугой пользуются более 50 тысяч жителей», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Ежегодно, услугой оформления путевок на санаторно-курортное лечение пользуются порядка 50 тысяч жителей Подмосковья.
Подать заявление на оформление путевки можно на сайте.
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