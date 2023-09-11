В Подмосковье пометят серых журавлей для изучения путей их миграции

Фото: Минэкологии МО / А. Барташов
«Планируется, что журавли будут отловлены с соблюдением всех мер предосторожности, помечены цветными кольцами, снабжены GPS-GSM логгерами и отпущены на волю. Это необходимо для изучения мест скопления и миграционных остановок обитающих в Московской области серых журавлей. В дальнейшем полученная информация будет использована для сохранения природной популяции вида», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.По его словам, отлов будут производить профессионалы, работавшие со знаменитым Рыжиком. Журавлёнок был помечен в 2018 году в заказнике «Журавлиная родина». С GPS-передатчика, закрепленного на ноге журавля, была получена ценная информация о миграции и зимовке птиц в национальном парке Хула в Израиле. На следующий год Рыжик вернулся в Россию, и сигнал с передатчика поступил из Смоленской области.
Читайте также:
Куриное «вторжение»: Украинские курицы дестабилизируют рынок ЕС
Мострансавто напоминает правила перевозки домашних питомцев в автобусах предприятия
В Подмосковье в окно многоэтажки влетел канюк