В Подмосковье порядка 300 тысяч человек получили консультацию врача через интернет

В Подмосковье почти 300 тысяч человек проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации через интернет

У подмосковных жителей есть возможность получить консультацию врача через интернет после прохождения диспансеризации, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача, не выходя из дома. Достаточно иметь под рукой смартфон или компьютер





«Телемедицина позволяет пациенту без посещения поликлиники проконсультироваться с врачом. Это удобно, быстро и доступно. С начала года 295 тыс. человек смогли узнать результаты диспансеризации и обсудить их с врачом через телемедицинскую консультацию. Это 32% от всех прошедших диспансеризацию. Специалисты консультируют пациентов по полученным анализам и результатам обследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику», - сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Во время телемедицинских консультации врачи проводят приёмы пациентов онлайн, назначают лечение и консультируют по итогам прохождения диспансеризации. При необходимости они могут направить на дополнительную консультацию к узкопрофильному специалисту, а также оформить электронный рецепт на льготное лекарство.



Записаться на онлайн-консультацию можно через портал gostelemed.ru или региональный портал госуслуг, а также на приёме у лечащего врача, через инфомат в медицинской организации или линию 122.

