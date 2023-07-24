В Подмосковье после благоустройства откроются 4 территории

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В ближайшее время жители Пущино, Каширы, Серпухова и Вереи смогут гулять по обновленным территориям.
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что 4 территории региона скоро откроются после благоустройства.
Территория «Таблетки» в городском округе Пущино. Площадь благоустройства составила 3 га. Открытие планируется на следующие выходные.
Участок набережной реки Ока в городском округе Кашира. Площадь благоустройства составила 7 га. Открытие намечается на середину августа.
Набережная реки Нара в городском округе Серпухов. Площадь благоустройства составила 6,5 га. Открытие намечается на середину августа.
Пешеходная зона в городе Верея. Площадь благоустройства составила 1,8 га. Территорию откроют к 1 сентября.
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«4 территории, которые в ближайшее время мы открываем. Это Пущино в будущие выходные. Кашира и Серпухов в середине августа мы завершаем. Наро-Фоминск к 1 сентября», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Участок набережной реки Ока в городском округе Кашира. Площадь благоустройства составила 7 га. Открытие намечается на середину августа.
Набережная реки Нара в городском округе Серпухов. Площадь благоустройства составила 6,5 га. Открытие намечается на середину августа.
Пешеходная зона в городе Верея. Площадь благоустройства составила 1,8 га. Территорию откроют к 1 сентября.
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Алиса Сергиенко