В Подмосковье поставили на кадастр 10 таунхаусов и 8 жилых домов

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
На прошлой неделе на кадастровый учет поставили 10 таунхаусов и 8 жилых домов в шести городских округах Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определенно радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в ближайшее время построят более 120 образовательных объектов для детей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.