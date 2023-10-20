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В Подмосковье построили 9-метровую стелу «Талмуд»

20 октября 2023, 19:09
Возле озера Сенеж у Солнечногорска в Московской области открыли 9-метровый арт-объект «Талмуд». Скульптура представляет собой стелу, стилизованную под стопку бумаг, но выполнена она из легированной стали.
Об этом сообщает РИАМО. Талмуд, напомним, это священное писание евреев. По сути своей это записанные в виде дискуссии сионских мудрецов правила и наставления на все случаи жизни, свод религиозно-этических положений иудаизма. В мае нынешнего года арт-объект «Талмуд» был открыт в Еврейском музее толерантности. А стела под Солнечногорском — его увеличенная копия.

Непонятно, кто решил установить скульптуру именно на берегу озера Сенеж. На всякий случай напомним, что водоем образовался как водохранилище на месте каменоломни. Именно в ней добывали камень для строительства первого Храма Христа Спасителя. К тому же, открытие «Талмуда» практически совпало с датой ввода израильской армии в сектор Газа.


Случайно это вышло или нет — теперь остается только догадываться. Но в свете нынешней непростой международной обстановки этот жест выглядит довольно вызывающе.

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#водохранилище
#правила
#подмосковье
#скульптура
#озеро
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В Подмосковье появилась бабочка, живущая при 15-градусных морозах
20 октября 2023, 19:48

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковье заметили серых бабочек, не обращающих внимание на похолодание и снег с дождём. Это не непарный шелкопряд, заявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Непарный шелкопряд этим летом держал в страхе юго-восток региона. Похожие на них поздние морозостойкие бабочки менее опасна. Это зимние пяденицы, которые живут поздней осенью и ранней зимой и не боятся морозов до -15°С», – пояснил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
На стадии гусениц вредитель наносит ущерб многим растениям. Сначала гусеницы съедают на захваченном дереве почки, а потом и листья. Пяденица поражает в основном фруктово-деревья - яблоню, грушу, сливу, вишню. Однако достаётся от них и лиственным породам деревьев и кустарников.
 
Бороться с этой напастью нужно в течение всего года, отметил Баженов. На зиму нужно обкапывать стволы деревьев и уничтожать прячущихся в земле куколок, ранней весной опрыскивать деревья растворами специальных препаратов, перед началом цветения обрабатывать деревья. 
 
Уничтожать гусениц нужно всеми доступными способами – от сбора с листьев до обработки инсектицидами.

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#олег баженов
#комлесхоз мо
#вредитель
#природа
#подмосковье
#московская область
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Движение транспорта возобновлено по Крымскому мосту
20 октября 2023, 19:28

Фото: istockphoto.com/gutaper

Крымский мост снова открыт для транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр.
Отмечается, что до этого Крымский мост был закрыт в течение почти двух часов.

Ранее Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока после закрытия. Отмечалось, что открыто движение машин по всем четырем полосам. По словам вице-премьера РФ, за время работы демонтировали 2 поврежденных пролета и надвинули новые. В ходе реконструкции потребовалось порядка 534 тонн металлоконструкций.

До этого, ночью 17 июля Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты.

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#мост
#движение
#крымский мост
#транспорт
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«Крысить, хрючить и копытить»: Вице-премьер Белоусов перечислил виды бизнесов
20 октября 2023, 18:44

Фото: kremlin.ru

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, как в начале 90-х классифицировали виды бизнеса, его цитирует «РБК».
«Есть три вида бизнеса: «крысить», «хрючить» и «копытить», - рассказал премьер, отмечая, что до такой классификации додумался его знакомый. 

Вице-премьер пояснил, что «крысить» — «это налетели, съели и побежали на другую кучу», «хрючить» — «это когда корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга», а «копытить» — «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами».

Ранее Белоусов назвал Подмосковье эталоном по цифровизации систем управления. На сессии подвели итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Федерации. Подмосковье вошло в тройку лучших и заняло первое место по направлению «Регуляторная среда».

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#бизнес
#россияне
#рф
#экономика
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Новую школу на 1100 учеников в Звенигороде планируют открыть 1 сентября 2024 года
20 октября 2023, 17:57

Фото: Одинцовский г. о.

Готовность школы на 1100 учеников в звенигородском микрорайоне Восточный составляет 31%. Строительство должно завершиться к сентябрю 2024 года, заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, он проверил ход строительства новой школы вместе с жителями Звенигорода.
«Школа в микрорайоне «Восточный» в Звенигороде должна быть достроена в следующем году, чтобы уже 1 сентября дети могли сесть за парты. Сегодня вместе с жителями Звенигорода посетили стройплощадку. Сейчас на ней почти 60 человек и восемь единиц техники. Строительная готовность объекта – 31%. Считаю, что можно успеть завершить работы в следующем году без потери качества. Такая задача поставлена перед подрядчиком», – заявил Иванов.
Он пообещал, что власти городского округа помогут уладить все бюрократические формальности, чтобы стройка не затягивалась. 
 
В перечень работ также включено устройство новой подъездной дороги с тротуаром. Планируемый срок выполнения работ – начало ноября этого года.
 
Здание школы будет четырёхэтажным, внутри обустроят 64 кабинета. Из 1100 учеников в начальной школе будут обучаться 400, в основной и старшей – 700. Блок начальной школы включает в себя секции-блоки учебных помещений и групп продленного дня, спортзал и вспомогательные помещения. Школьная планировка учитывает доступность для маломобильных граждан.

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#одинцово
#звенигород
#школа
#строительство
#андрей иванов
#подмосковье
#московская область
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Путин поручил к 15 декабря представить план организации авиарейсов из Сарова
20 октября 2023, 17:55

Фото: istockphoto/aapsky

Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам до 15 декабря представить предложения по организации регулярных пассажирских рейсов с аэродрома города Саров.
По словам российского лидера, необходимость качественного авиасообщения с этим старинным русским городом давно уже назрела, в том числе в интересах многочисленных туристов и паломников, передает ТАСС. В настоящее время экспериментальный аэродром Миус в городе Саров Нижегородской области используется только для транспортного обеспечения расположенного здесь Российского федерального ядерного центра (Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики).

Общая длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома 2500 м, рабочая (используемая) часть 1920 м. Возможно, для пассажирских авиалайнеров придется несколько реконструировать. В настоящее время приём воздушных судов гражданской авиации с пассажирами на борту осуществляется по разовым разрешениям Росавиации.

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#аэродром
#владимир путин
#аэропорт
#самолет
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Психолог Северный не увидел в любви подростков к энергетикам ничего необычного
20 октября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/Arsenii Palivoda

Президент ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный заявил, любовь подростков к энергетикам не представляет собой ничего необычного и объясняется особенностями возраста.
Он отметил, что подросткам свойственно желание в экспериментах, в том числе и со своим сознанием.

«Подростки всегда экспериментируют со своим сознанием. Они модифицируют его, пытаются понять его границы. Проще говоря, хотят выяснить, что они могут, а чего они не могут сделать. И поэтому ищут разные способы, как бы собственное сознание изменить. Это и алкоголь, и энергетические напитки, это и различные формы рискового поведения», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Северный.

Специалист также отметил, что подросткам могут нравится подобные напитки из-за сладкого вкуса.

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#психолог
#подростки
#диетолог
#напитки
#здоровье
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На Украине передумали проводить перепись населения
Правительство Украины отменило проведение переписи населения
20 октября 2023, 17:48

Фото: iStock/AndreyPopov

Украинский кабинет министров отменил решение о проведении в этом году переписи населения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Государственная служба статистики Украины вернётся к рассмотрению этого вопроса после прекращения военного положения на территории Украины.  

В июле прошлого года парламент страны принял закон, согласно которому перепись населения должна проводиться не реже одного раза в 10 лет. После распада СССР, перепись проводилась лишь в 2001 году. Дальнейшие попытки посчитать население постоянно срывались и переносились.  

Согласно оценке аналитического центра «Украинский институт будущего», численность населения в этом году сократилась до 29 миллионов человек, в то время как в 2001 году она составляла более 48 миллионов человек. 

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#украина
#перепись населения
#жители
#правительство
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Бывшего министра здравоохранения Ростовской области посадили за решётку
Суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области
20 октября 2023, 17:26

Фото: iStock/OlFedv

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская арестована Кущевским районом Краснодарского края, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на сточник в правоохранительных органах.
Чиновнице предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский были арестованы в 2019 году. В ходе следствия было установлено, что экс-министр и ее подельник лоббировали интересы фирмы при подписании контрактов с Минздравом. Это позволяло ограничивать конкуренцию.  
 
Чиновница арестована на полгода. Ее бывший заместитель проведет в СИЗО три месяца. ​На аресте фигурантов настаивала сторона обыинения. Адвокаты просили об избрании подсудимым домашнего ареста. 

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#минобороны
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К ликвидации последствий непогоды в Подмосковье готовы более 300 бригад энергетиков
20 октября 2023, 17:15

Фото: Минэнерго МО

В Московской области введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго. По прогнозам синоптиков, с 21 часа 19 октября до утра 20 октября ожидается понижение температуры воздуха до -3°С. Пройдёт дождь со снегом, местами образуется гололедица.
«У подмосковных энергетиков есть все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. Если возникнут технологические нарушения на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не превысит двух часов», – сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
К оперативному устранению последствий непогоды привлекут 303 бригады специалистов и 573 единицы спецтехники, в том числе 78 передвижных дизельных электростанций. 
 
При отключении электричества можно позвонить на горячую линию Мособлэнерго по телефону 8(495)99-500-99, на «Светлую линию» Россетей 8(800) 220-0-220 или по телефонам единой диспетчерской службы городского округа.
 
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