В Подмосковье построили 9-метровую стелу «Талмуд»

Возле озера Сенеж у Солнечногорска в Московской области открыли 9-метровый арт-объект «Талмуд». Скульптура представляет собой стелу, стилизованную под стопку бумаг, но выполнена она из легированной стали.
Об этом сообщает РИАМО. Талмуд, напомним, это священное писание евреев. По сути своей это записанные в виде дискуссии сионских мудрецов правила и наставления на все случаи жизни, свод религиозно-этических положений иудаизма. В мае нынешнего года арт-объект «Талмуд» был открыт в Еврейском музее толерантности. А стела под Солнечногорском — его увеличенная копия.
Непонятно, кто решил установить скульптуру именно на берегу озера Сенеж. На всякий случай напомним, что водоем образовался как водохранилище на месте каменоломни. Именно в ней добывали камень для строительства первого Храма Христа Спасителя. К тому же, открытие «Талмуда» практически совпало с датой ввода израильской армии в сектор Газа.
Случайно это вышло или нет — теперь остается только догадываться. Но в свете нынешней непростой международной обстановки этот жест выглядит довольно вызывающе.
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Непонятно, кто решил установить скульптуру именно на берегу озера Сенеж. На всякий случай напомним, что водоем образовался как водохранилище на месте каменоломни. Именно в ней добывали камень для строительства первого Храма Христа Спасителя. К тому же, открытие «Талмуда» практически совпало с датой ввода израильской армии в сектор Газа.
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Александр Бойцов