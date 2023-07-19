В Подмосковье построили дом, вошедший в Книгу рекордов России

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
Сотрудники главного управления государственного строительного надзора Московской области, глава городского округа Солнечногорск Александр Сорокин и председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко стали стали почетными гостями церемонии регистрации абсолютного рекорда в Книге рекордов России по скорости строительства дома из газобетона с отделкой.
Специалисты построили дом площадью 105 кв. метров в составе коттеджного поселка «Курилово Life» всего за 43 дня. За процессом строительства наблюдали представители Книги рекордов России.
За полтора месяца строителям удалось возвести дом, включая работы по внутренней чистовой отделке.
Читайте также:
Аналитики выяснили, сколько стоит самая недорогая новостройка в Москве.
В Подмосковье построят 44 таунхауса, 3 жилых домов и 18 нежилых объектов.
В Москве уменьшилось количество арендного жилья.