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В Подмосковье построили дом, вошедший в Книгу рекордов России

19 июля 2023, 15:00

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В Московской области установили рекорд по скорости строительства дома из газобетона с отделкой.

Сотрудники главного управления государственного строительного надзора Московской области, глава городского округа Солнечногорск Александр Сорокин и председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко стали стали почетными гостями церемонии регистрации абсолютного рекорда в Книге рекордов России по скорости строительства дома из газобетона с отделкой.

Специалисты построили дом площадью 105 кв. метров в составе коттеджного поселка «Курилово Life» всего за 43 дня. За процессом строительства наблюдали представители Книги рекордов России.


За полтора месяца строителям удалось возвести дом, включая работы по внутренней чистовой отделке.


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#Солнечногорск
#строительство
#Книга рекордов России
#рекорд
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Эксперт по выживанию Халилов рассказал, как укрыться от прилёта беспилотника в квартире и магазине
19 июля 2023, 14:44

Фото: IStock/Standart

МЧС хочет разрешить пользоваться любыми подземными укрытиями при военных конфликтах. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.
Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал «Радио 1», что любое помещение, в котором планирует укрываться человек, должно быть оборудовано. Там должен находиться большой запас еды, воды, а также организован приток свежего воздуха.
«Там обязательно должны быть места, где люди могут спать, сидеть, должны быть пути эвакуации. Если основной путь будет заблокирован, то люди окажутся в ловушке. Бомбоубежища есть разных классов, и даже в любом доме магазин или спортзал, который находится в подвальном помещении, может использоваться в качестве бомбоубежища», — сказал Эдуард Халилов.
Эксперт отметил, что во время ЧП люди в основном укрываются в своем доме, потому что не знают, где находятся бомбоубежища. Также он отметил, что многие оборудованные места непригодны для проживания.
Но во время укрытия в квартире также нужно соблюдать несколько правил. Они помогут выжить, например, при взрыве беспилотника рядом с жилищем или во время прилета ракеты.
«В квартире должен быть организован запас еды, воды, медикаментов, заряженных павербэнков, теплых вещей. Должна быть газовая горелка, свечи, фонари на каждого члена семьи, также нужно слушать, что будут говорить службы и по возможности выполнять. Во время ЧП нужно соблюдать правило двух стен: если в первую стену влетает ракета или беспилотник, то происходит взрыв, вторая стена должна защитить от него. То есть надо в глубине квартиры прятаться. Но в ванной этого делать нельзя, потому что там зеркала, плитка, аэрозоли, эти вещи могут чем-то навредить. Нужна просто комната в глубине квартиры, в которой вы можете жить и защищаться», — добавил Эдуард Халилов.
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#бомбоубежище
#Эдуард Халилов
#МЧС
#военный конфликт
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Проблему обманутых дольщиков Подмосковья решат до конца 2023 года
19 июля 2023, 14:41

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области в ежедневном режиме проводит осмотры хода завершения строительства жилых домов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что в этом году в регионе решат проблемы всех обманутых дольщиков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Сотрудники регионального министерства жилищной политики и сотрудники администрации Ленинского округа прибыли в жилые комплексы «Булатниково» и «Три квартала» с проверкой. 

Для оперативного завершения строительных работ последних трех домов в комплексе «Булатниково» привлекли дополнительно инвесторов ООО «Тройка РЭД» и ГК «ФСК». 

На данный момент строители проводят внутреннюю отделку, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустраивают прилегающую территорию. Все работы планируется завершить в августе 2023 года. В этом жилом комплексе получат квартиры 133 обманутых дольщика.

Инвесторы ООО «ИнвестСити» с ПАО «Совкомбанк» привлечены для завершения строительства трех корпусов в жилом комплексе «Три квартала». Застройщики подписали кредитные договора на целевое финансирование строительства. Завершение строительных работ намечается на ноябрь текущего года. После завершения строительства 440 обманутых дольщиков получат ключи от своих квартир. ключи от квартир получат 440 дольщиков.


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#обманутые дольщики
#дольщики
#Минжилполитики
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Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола
19 июля 2023, 14:23

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации единогласно одобрил закон о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека.
Уточняется, что закон не вводит запрет на медицинские вмешательства по врачебным показаниям. В случае, если проведение операции необходимо для лечения врожденных аномалий или заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей, она будет проведена.

В соответствии с новой статьей закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», лицам, сменившим пол будет запрещено усыновлять детей. Введенная инициатива позволит на законных основаниях аннулировать брак, если один из супругов сменит половую принадлежность.

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#Совфед
#Россия
#смена пола
#закон
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Власти Турции собираются подготовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению
19 июля 2023, 14:11

Фото: iStock/as creative atelier

Министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что власти планируют начать подготовку Стамбула к новому возможному землетрясению.
По его словам, о возможном землетрясении предупредили сейсмологи. Об этом министр экологии сообщил в ходе пресс-конференции.

Озхасеки заявил, что Турцию будут готовить к возможному природному явлению и соответствующие работы начнутся в Стамбуле на следующей неделе. Главы муниципалитета и мэр столицы проинформированы о предстоящей работе. 

Накануне, турецкий сейсмолог Герюр предупредил о землетрясении магнитудой не ниже 7,2, которое может произойти в стране до 2023 года. 

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#Турция
#землетрясение
#работы
#сейсмологи
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Фриганство: еда из мусорок или путь к устойчивому потреблению отходов?
19 июля 2023, 13:50

Фото: IStock/Roman Mykhalchuk

В мире набирает популярность движение фриганства. Представители этого направления стремятся минимизировать потребление и сократить количество пищевых продуктов и других товаров, выбрасываемых в мусор. Журналисты «Радио 1» пообщались с российскими фриганами и выяснили, почему есть из мусорных баков – это не только вкусно, но и полезно.
Фриганство, или «фудсейвинг» (food saving) — это социальное движение, цель которого заключается в минимизации ресурсов. Фриганы пытаются не сэкономить на покупке еды, а уменьшить количество выброшенных вещей и продуктов. Согласно философии фриганизма, мы живём в мире изобилия, в котором всё необходимое для жизни можно добыть без денег.
«Фриганство — это образ жизни, в котором мы используем продукты “на выброс”. То есть те, которые другие люди выбрасывают из-за их непонятного запаха, вкуса, качества и так далее. Лично мне кажется, что пища, которую общество считает отходами, на самом деле является полезным ресурсом. Еду можно и нужно можно использовать для уменьшения экологического следа. Это одна из философий направления. Другая заключается в том, чтобы бороться с проблемой голода в мире», — рассказала «Радио 1» Наталья из Москвы, которая занимается фриганством два года.
Многие думают, что фриганство – это лишь модное название для бездомных людей. На самом же деле фриганы ищут продукты и товары, которые могут быть переработаны или восстановлены вместо того, чтобы быть выброшенными. То есть фриганы выбирают добывать пропитание бесплатно, а не покупать по идеологическим причинам. Для них это способ протестовать против перепотребления, а не вопрос выживания.

При этом, продукты не испорченные. Фриганы ищут продукты в мусорных контейнерах магазинов, рынков, ресторанов и других местах, где обычно выбрасываются непроданные или просроченные товары, но которые по-прежнему пригодны для употребления. Как рассказала Наталья, многие представители движения сотрудничают с организациями и сообществами, которые предоставляют им информацию о доступных продуктах или вовсе отдают их бесплатно, когда срок годности будет близок к окончанию.  
«Мы применяем определённые навыки и знания, чтобы определить, какая пища безопасна для употребления. Мы изучаем характеристики продуктов, обращаем внимание на состояние упаковок и запахи. Ну и конечно, мы редко едим еду в том виде, в котором её добыли. Чтобы убить бактерии и вирусы и быть уверенными в безопасности, почти всю еду фриганы готовят», — отметила девушка.
Хоть фриганство и считается новым направлением, зародилось оно ещё в 1960-е годы в США. Тогда жители Сан-Франциско, участвовавшие в группировке Diggers, организовали пункты раздачи «спасённой еды». Они использовали продукты, которые списывали магазины за несколько дней до истечения срока годности. Кроме еды активисты предлагали нуждающимся бесплатный ночлег и медицинскую помощь. Главным принципом Diggers было противостояние капитализму. Активисты хотели жить в обществе без денег, где всё необходимое человек бы получал бесплатно.

Сегодня одним из известных представителей фриганства в медиа сообществе является блогер Стас Аскет, который прославился благодаря мему «База кормит» и контенту о фриганизме.

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#фриганство
#еда
#движение
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В Подмосковье завершено строительство комплекса для производства изделий из металла
19 июля 2023, 13:45

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса для производства изделий из металла компании «ПРОФ СТРОЙ».
Новый комплекс для производства изделий из металла построили в рабочем посёлке Софрино городского округа Пушкинский. Инвестиции застройщика в проект составили 140 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.


Общая площадь застройки — 2978 кв. метров. Здания №№ 4, 5 предназначены для производства фасонных и крепежных строительных изделий. Помещения оборудуют специальными станками для металлоштампа, резки и гнутья металла, детали из которого будут соединять в заготовки путем сварки или крепления. Ввод в эксплуатацию объектов поможет создать 20 рабочих мест.


Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#ЦСС
#строительство
#металл
#изделия из металла
#завод
#предприятие
#Пушкинский
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МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в вымогательствах в Telegram
19 июля 2023, 13:42

Фото: iStock/choochart choochaikupt

МВД РФ показало видео задержания двух жителей Москвы, подозревающихся в вымогательстве через публикации в телеграм-каналах.
По предварительным данным правоохранительных органов, задержаны два жителя столицы подозреваемых в вымогательстве, которое они осуществляли посредством телеграмм-каналов. Видео задержания опубликовано на сайте МВД Медиа. 


Злоумышленники действовали по предварительному сговору. Целью преступной деятельности мужчин было завладение имуществом в особо крупном размере. МВД сообщает, что группа лиц размещала в популярных телеграмм-каналах информацию, которая порочила честь и достоинство граждан и предприятий. Сведения были заведомо ложными и содержали недостоверную информацию. Преступники требовали крупные суммы за удаление данных и прекращение их дальнейшего распространения в сети. Средства злоумышленники принимали в криптовалюте, переводом на электронные кошельки. 
 
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#МВД
#задержание
#вымогательство
#мошенники
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Жителям Подмосковья порекомендовали воздержаться от прогулок в парках
19 июля 2023, 13:07

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Министерство благоустройства Московской области рекомендует жителям региона воздержаться от прогулок в парках и лесопарках вблизи высоких деревьев.

В целях безопасности, жителей Подмосковья просят не гулять в парках, скверах, лесах в период непогоды.

«Когда непогода закончится, будем рады снова видеть вас в наших парках и лесопарках. Там вас ждут удобные дорожки для прогулок и катания на велосипедах, современные спортивные и детские площадки, комфортные зоны для спокойного отдыха и, конечно, свежий воздух», — добавили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

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#Благоустройство
#непогода
#дождь
#гроза
#деревья.
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Сотрудникам Минпросвещения запретили пользоваться техникой Apple на работе
19 июля 2023, 13:02

Фото: iStock/scyther5

В Минпросвещении с 18 июля исключат использование техники Apple сотрудниками. Об этом говорится в документе за подписью ИО министра просвещения Александра Бугаева.
Такое решение принято, чтобы способствовать реализации Доктрины информационной безопасности страны, утверждённой Указом Президента РФ. Это позволит обеспечить защиту служебной информации.

Ранее сообщалось, что такое же решение приняли в корпорации «Ростех» и Минпромторге, планируется в Минцифры.

Однако в настоящее время существуют проблемы с обеспечением сотрудников госструктур гаджетами с российской операционной системой «Аврора», поскольку их нет в продаже в розничных сетях. Но решить эту проблему должны в течение 10-15 дней, уточнили в Минпромторге.

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#Apple
#Минпросвещения
#запрет
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