В Подмосковье построили еще одно импортозамещающее производство

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии производственного здания металлообрабатывающего завода «МЕТТОЙЛ», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Металлообрабатывающий завод расположен в Сергиевом Посаде. Инвестиции застройщика в реализацию проекта составили около 1 миллиарда рублей. Появление завода создало в муниципалитете порядка 200 новых рабочих мест.
Общая площадь производственного здания металлообрабатывающего завода свыше 9,7 тыс. кв. метров.
Производство будет специализироваться на выпуске расходного оборудования в области нефтедобычи.Ранее сообщалось, что в Подмосковье заработает Единый комплекс обработки металлов за 4 млрд рублей. Соглашение о его строительстве на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и представитель АО «Промышленный центр обработки металлов «Электроугли» ГК «Металлсервис» Олег Тюрпенко.