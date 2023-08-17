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В Подмосковье построили комплекс гребного слалома международного уровня

17 августа 2023, 11:18

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В поселке Богородское Сергиево-Посадского городского округа введен в эксплуатацию комплекс сооружений для гребного слалома.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение застройщику АО «Загорская ГАЭС-2» на ввод эксплуатацию объекта. Размер инвестиций застройщика составил свыше 3 млрд рублей.

Объект предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований международного уровня по гребному слалому и фристайлу. Комплекс сооружений будет являться первой национальной базой для развития гребного спорта в Российской Федерации.


Площадь комплекса сооружений составляет более 213 тыс. кв. метров. Одновременно проводить тренировочные занятия могут до 60 человек в час. При проведении соревнований объект сможет принять до 400 участников. Общее количество зрителей составляет 2850 человек включая лиц с ограниченными возможностями к передвижению, представителей СМИ, VIP-персон и аккредитованных лиц.

Первые соревнования на базе нового комплекса в рамках чемпионата России по гребному слалому пройдут уже с 23 по 28 августа.

Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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Путин поручил обеспечить полное госфинансирование производства и проката мультфильмов
17 августа 2023, 10:50

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Президент РФ Владимир Путин потребовал внести поправки в законодательство о полном государственном финансировании производства и проката мультфильмов для детей. Об этом говорится на сайте Кремля.
Поручение направлено Правительству РФ и автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Поправки должны вступить в силу 30 сентября.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть возможность финансовой поддержки отечественных разработчиков приоритетных программных продуктов, которые используются в киноиндустрии.

Также президент дал поручение оказать поддержку производителям товаров для детей, которые используют образы героев из отечественных мультфильмов и детской литературы.

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#мультфильмы
#финансирование
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Российское общество «Знание» проведет ряд мероприятий в субъектах РФ
В целях развития просветительской деятельности «Знание» проведет ряд мероприятий в субъектах РФ
17 августа 2023, 10:28

Фото: iStock/Svetlanais

В августе-декабре 2023 года Российское общество «Знание» проведет ряд мероприятий в субъектах Российской Федерации.
С 6 августа по 29 сентября 2023 года пройдет Всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием». Информацию о проекте можно получить здесь

6 сентября стартует Всероссийский интеллектуальный турнир «Лига Знаний: школы и колледжи». В сентябре-декабре текущего года также пройдет Всероссийский просветительский проект Знание.Кино

До 5 октября пройдет прием работ участников Национального фотоконкурса Зание.Россия. 

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Российские подростки получили срок за подготовку теракта
Суд в Новосибирске вынес приговор подросткам за подготовку взрыва в визовом центре
17 августа 2023, 10:14

Фото: iStock/Elena Horrmann

Первый Восточный окружной военный суд приговорил двух несовершеннолетних к трем и четырем годам колонии за подготовку взрыва в паспортно-визовом центре Новосибирска.
В ходе расследования было установлено, что подростки являлись участниками запрещенной в России террористической организации.  

Несовершеннолетние изготовили самодельное взрывное устройство и намеревались совершить теракт в здании паспортно-визового центра Новосибирска. По словам одного из осужденных, он пошел на преступление по национальным мотивам, из-за ненависти к выходцам из стран Центральной Азии.  

Инструкции по изготовлению бомб и руководство к действиям подростки получали от модератора мессенджера. 

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#преступление
#подростки
#теракт
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Спрос на IT‑ипотеку в Московской области вырос в 5 раз
17 августа 2023, 10:09

Фото: istockphoto / SeventyFour

В 2023 году подмосковные IT-специалисты оформили льготные кредиты в Сбере на сумму свыше 6,2 млрд рублей, что в 5 раз превышает показатель прошлого года.
С начала действия программы льготного кредитования IT-специалистов Сбер выдал более 7,4 млрд рублей.
«IT-ипотека в Московской области становится все более популярной благодаря привлекательным условиям кредитования. IT-специалисты, решившие воспользоваться программой государственной поддержки, могут приобрести квартиру или жилой дом от застройщика, участок с домом или построить дом своими силами», — поделился исполняющий обязанности управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Валерий Свиридов.
IT-ипотека выдаётся под минимальный процент, который составляет на сегодняшний день — 4,1%, с первоначальным взносом 15%. 
 
Сегодня подать заявку на одобрение ипотеки можно в режиме онлайн на сайте. Подать заявку на ипотеку можно онлайн на сайте

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#подмосковье
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#онлайн
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Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето» стартует 21 августа
17 августа 2023, 10:08

Фото: Роскультпроект

С 21 по 25 августа в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето».
Когда молодой человек посещает театры, выставки, концерты, другие культурные мероприятия, это всегда наилучшим образом сказывается на его духовном развитии: расширяет его кругозор, учит по-новому взглянуть на привычные вещи, дает простор воображению, фантазии, мечтам. А искусство фотографии непосредственно стимулирует развитие творческого потенциала, является очень полезным и интересным занятием для детей и подростков, а также часто помогает обнаружить в них ранее скрытые таланты.

Всем российским школьникам предлагается поделиться информацией о культурных мероприятиях, в которых они принимали участие нынешним летом, с помощью искусства фотографии. Для этого нужно опубликовать свою фотографию, которую участник акции сделал этим летом (в театре, музее, на выставке, концерте, в детском оздоровительном или дневном пришкольном лагере и так далее) в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице или странице культурного или образовательного учреждения. Также следует вкратце рассказать о своих впечатлениях от мероприятия в тексте поста, добавив свой регион, фамилию, имя и хештег #фотолетокдш. 

Экспертная комиссия в составе известных российских мастеров искусства фотографии выберет 30 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик, а затем будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

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ФСБ задержала в ЛНР шпиона за передачу данных о ВС РФ иностранной разведке
В ЛНР задержали шпиона, сотрудничавшего с иностранными спецслужбами
17 августа 2023, 10:06

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ выявили и задержали гражданина Украины, который передавал данные о местах дислокации военных и техники иностранным спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.
Гражданин Украины проживал на территории ЛНР. Он собирал сведения о местах расположения военной техники милиции республики и дислокации военнослужащих. Полученные сведения украинец передавал спецслужбам Украины.  

В дальнейшем, полученные СБУ данные, могли использоваться ими против безопасности РФ, сообщили в ведомстве.  

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.   

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#сбу
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В ЛДПР призвали освободить российских пенсионеров от налога при сдаче жилья
Депутат Чернышов предложил освободить пенсионеров от НДФЛ при сдаче жилья
17 августа 2023, 09:52

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что выступил с предложением об особождении пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. Об этом пишет издание РИА Новости.
Он пояснил, что сдача в аренду жилья, для многих пожилых россиян является второй пенсией. Политик отметил, что квартира, которая является вторым жильем в собственности — это результат многолетнего труда граждан.  

Вице-спикер Госдумы добавил, что доход от такой недвижимости должен идти целиком пожилому человеку. Такая мера будет в качестве благодарности за их труд в течение жизни. Отмечается, что в настоящее время налоговый вычет за сдачу жилья в аренду составляет 13% от ее стоимости.

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#труд
#налоговый вычет
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Путин поручил провести работу по продвижению российских игр на мировые рынки
Путин поручил подготовить предложения по продвижению в мире российских видеоигр
17 августа 2023, 09:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на иностранные рынки, в том числе в БРИКС. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.
Данное поручение направлено правительству.   Российский кабмин совместно с организациями будет разрабатывать проекты по продвижению российских видеоигр на иностранные рынки. Также отмечается, что они разработаны на отечественном ПО.

Президент распорядился, что указанное поручение должно быть выполнено до 30 сентября 2023 года.

Ранее, Владимир Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться. 
 
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#президент
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#поручение
#игры
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Более 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов Red Wings
17 августа 2023, 09:43

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Свыше 1 200 граждан России застряли в турецкой Анталье из-за отмены по техническим причинам нескольких рейсов российского авиаперевозчика Red Wings. Как сказал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, задержки и отмены рейсов в последнее время, к сожалению, стали частым явлением.
В беседе с ТАСС дипломат отметил, что в большинстве случаев задержки вылета составляли от одного до трех часов, что не создавало больших проблем для пассажиров. Однако ситуацию с Red Wings следует признать экстраординарной. Более 1 200 пассажиров не смогли вовремя вернуться домой из-за отмены рейсов по техническим причинам.

Надо отдать должное представителям перевозчика: в экстренной ситуации они в первую очередь позаботились о туристах. Большая часть российских граждан была размещена в отелях и обеспечена питанием. Однако это не отменяет тот факт, что россиянам пришлось более двух суток ждать отправки на родину, заключил представитель российского внешнеполитического ведомства. Он также подчеркнул, что консульство РФ в Анталье продолжает следить за ситуацией и при обращении граждан России, попавших в сложную ситуацию, рекомендует им следовать указаниям представителей авиакомпании.

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