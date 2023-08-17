В Подмосковье построили комплекс гребного слалома международного уровня

В поселке Богородское Сергиево-Посадского городского округа введен в эксплуатацию комплекс сооружений для гребного слалома.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение застройщику АО «Загорская ГАЭС-2» на ввод эксплуатацию объекта. Размер инвестиций застройщика составил свыше 3 млрд рублей.

Объект предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований международного уровня по гребному слалому и фристайлу. Комплекс сооружений будет являться первой национальной базой для развития гребного спорта в Российской Федерации.





Площадь комплекса сооружений составляет более 213 тыс. кв. метров. Одновременно проводить тренировочные занятия могут до 60 человек в час. При проведении соревнований объект сможет принять до 400 участников. Общее количество зрителей составляет 2850 человек включая лиц с ограниченными возможностями к передвижению, представителей СМИ, VIP-персон и аккредитованных лиц.

Первые соревнования на базе нового комплекса в рамках чемпионата России по гребному слалому пройдут уже с 23 по 28 августа.

Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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