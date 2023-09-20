В Подмосковье построили первый тематический плейхаб

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В жилом комплексе «Мытищи Парк» построили игровое пространство площадью более 0,5 га, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Тематический плейхаб спроектирован в концепции «Стрела»: его расположили вдоль главного бульвара жилого комплекса, а центральным элементом пространства стал детский трек. Главной фигурой игрового пространства стала канатная башня с горкой-трубой, рядом с которой расположится необычный батут, изготовленный по индивидуальному проекту.
Девелопером проекта стала Группа компаний «Самолет».
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