В Подмосковье построили производственный корпус металлообрабатывающего оборудования

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского корпуса компании Metal Maste в Солнечногорске в деревне Липуниха.

Застройщиком проекта выступил ООО «Метал-Мастер», инвестиции которого составили 135 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Новый корпус вошел в состав производственного комплекса компании Metal Master, специализирующейся на изготовлении металлообрабатывающего оборудования: лентопилочных, профилегибочных, металлорежущих станков и др. В здании площадью 469 кв. метров будет осуществляться хранение комплектующих, а также сборка и тестирование готовых образцов перед поставкой конечным пользователям.





Реализация проекта создала 20 новых рабочих мест.

Уже 22 года компания Metal Master поставляет на рынок России, Беларуси и Казахстана металлообрабатывающее оборудование. Техника фирмы представлена различными моделями и модификациями металлообрабатывающих, профилирующих станков, оборудования для гибки и резки металла.

Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

Читайте также:

В Подмосковье откроется предприятие по переработке рыбы.

В Московской области строят комплекс по производству альпинистского оборудования.

В подмосковном курорте «Новая Истра» построят здание столовой.