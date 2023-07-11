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В Подмосковье построили спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном

11 июля 2023, 13:17

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию учебно-тренировочного комплекса Московской государственной академии физической культуры в Люберцах.

Учебно-тренировочный комплекс Московской государственной академии физической культуры построили в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы, заказчиком которого выступил ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Общая площадь здания составила 12837 кв. метра. Двухэтажный учебно-тренировочный комплекс предназначен для проведения учебных и практических занятий студентов и подростков от 14 лет, в том числе маломобильных групп населения, а также показательных выступлений студентов академии. В здании оборудованы ледовая арена с крытым катком и трибуной на 200 мест, тренажерный зал, залы для хореографии, акробатики и занятий на батуте, помещение плавательного бассейна и бассейн для обучения плаванию на 50 человек в день, буфет, вестибюль, гардероб, раздевальные, тренерские, судейские, кладовые, учебные классы, а также медицинские помещения.


Реализация проекта помогла создать 95 рабочих мест.


Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#ЦСС
#строительство
#спортивный комплекс
#Люберцы
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Гид-проводник Остапенко объяснил задержку группы в Перми
11 июля 2023, 15:01

Фото: istockphoto.com/ArtEvent ET

Гид-проводник по Пермскому краю Александр Остапенко заявил, что сложности маршрута на реке Усьва, где пропали 22 туриста, среди которых 11 детей, были связаны с падением уровня воды в этой местности.
«Сейчас там жара, и очень сильно упал уровень воды. Я считаю, что причина задержки группы в том, что они не могли пройти этот маршрут из-за того, что нет воды. А связь там теряется из-за того, что там дикие места», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Остапенко.

До этого туристов с детьми, пропавших во время сплава по реке в Пермском крае, нашли живыми и здоровыми. В группе было более 20 туристов, включая 11 детей. Маршрут заплыва был протяженностью 175 км. Два дня назад, 9 июля, туристы должны были прибыть к месту назначения, однако, на связь не вышли, из-за чего, была начата поисковая операция.

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#туризм
#безопасность
#маршрут
#Пермский край
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В Подмосковье упростили получение техпаспорта на квартиру
11 июля 2023, 14:40

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

В Московской области появилась возможность подать заявку на получение технического паспорта на квартиру на региональном портале госуслуг.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщило о нововведении в сфере электронных услуг, которые можно получить на региональном портале госуслуг, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В цифровой формат перешла еще одна услуга. Обратиться за ней стало проще, а подать заявление — удобнее. Понадобится доступ в интернет, подтвержденная учетная запись ЕСИА и всего два документа: заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и документ, подтверждающий право на квартиру. Следить за ходом рассмотрения можно в режиме онлайн, а результат — технический паспорт поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней«, — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Технический паспорт квартиры - это разновидность технического паспорта помещения. Содержит информацию об адресе, планировке и площади, общие технические сведения о доме, данные о приборах учета. В документе указывается дата, по состоянию на которую были установлены вышеуказанные сведения.

Воспользоваться услугой получения технического парта на квартиру можно на сайте. 

Услуга платная, стоимость индивидуальная у каждого заявителя. Стоимость услуги зависит от адреса объекта и общей площади. 

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#госуслуги
#портал
#цифровой формат
#электронный формат
#техпаспорт
#Надежда Куртяник
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Володин предложил закупать отечественные автомобили для чиновников и депутатов Госдумы
11 июля 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать чиновников всех уровней пользоваться отечественными машинами.
По его словам, Минфин поддержал идею и готов закупать российские авто. Он пояснил, что инициатива обусловлена нежеланием отправлять деньги за покупку иностранных автомобилей недружественным странам. Он отметил, что средства могут быть использованы для поддержки Украины и поставок ей техники и оружия. Об этом Володин заявил на пленарном заседании с главой Минфина Антоном Силуановым.

Он также заявил, что выбор отечественных авто стал больше. И отметил, что несмотря на то, что комплектующие у авто из других стран, «Москвич» и Lada являются российскими марками. 

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#Володин
#депутаты
#отечественные авто
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В Коломне по просьбе жителей открыли губернаторскую детскую площадку
11 июля 2023, 14:36

Фото: администрация г. о. Коломна

В Коломне открыли ещё одну детскую игровую площадку, созданную по губернаторской программе. Её установили во дворе домов №1, 10 и 11 по Малинскому шоссе, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
К запуску работы площадке приурочили детский праздник. 
«Сегодня мы открыли 25-ю площадку, построенную в рамках губернаторской программы. Она большая, наполнена множеством элементов для ребят разных возрастов. Очень важно, что эта работа ведётся при непосредственном участии жителей. С помощью ежегодного голосования определяют места установки игровых площадок. В этом году в нашем округе семь таких адресов», – сказала замглавы администрации муниципалитета Людмила Мордовская.
Площадь игрового комплекса – 300 кв м. На нём уложено травмобезопасное покрытие, установлены разнообразные качели, горки, места для лазания, карусель и скалодром. 

В ближайшее время подобные комплексы планируют открыть в посёлке Возрождение, селе Полурядинки, а также в самой Коломне на улице Октябрьской Революции, бульваре Лебедянского и в 1-м Юбилейном проезде.

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#Коломна
#детская площадка
#благоустройство
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
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В России сократились продажи надувных бассейнов
11 июля 2023, 14:18

Фото: istockphoto.com/psvrusso

За год в России упали продажи надувных бассейнов на 37%.
Аналогичная ситуация коснулась и надувных кругов, продажи которых за год сократились на 33%.

При этом, теперь средняя цена на надувной бассейн по России составляет 3 250 рублей, а на надувной круг — 800 рублей.

Однако не только продажи этих товары летнего отдыха упали в России. Как передаёт RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском», реализация шезлонгов сократилась на 21% в сравнении с прошлогодними показателями, на солнцезащитный крем – 3%.

А вот продажи купальников, плавок, шлёпанец и солнцезащитных очков, напротив, увеличились за год.

Отмечается, что для составления такой статистики было проанализировано 48 млрд кассовых чеков.

До этого сообщалось, что в июне в России наблюдался заметный рост покупок автомобильных товаров, включая автохимию, запасные части и специализированные инструменты. Наиболее значительное увеличение спроса было отмечено на автомобильные комплектующие, с ростом в этом сегменте на 190%. Самыми популярными товарами среди россиян были топливные фильтры, резиновые шланги, резиновые элементы для щеток стеклоочистителей и масляные фильтры.

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#бассейн
#отдых
#продажи
#Россия
#статистика
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Средняя стоимость ремонта квартиры повысится на 10-15%
11 июля 2023, 14:13

Фото: iStock/audioundwerbung

Подорожание стройматериалов приведёт к повышению средней себестоимости ремонта квартиры на 10-15% во второй половине этого года. Об этом сообщил глава консалтинговой группы Infoline Иван Федяков в интервью газете «Коммерсантъ».
Проблемы с поставками материалов из-за рубежа и низкими складскими запасами повлияли на резкое повышение цен на строительные материалы. Продукция российских производителей также выросла в цене, особенно, лакокрасочные материалы (подорожали на 49,2% за полгода). 

Средняя стоимость материалов для ремонта в настоящее время составляет 8,7 тыс. руб., что на 10,6% выше прошлогодних показателей.  

Кроме того, Федяков уточнил, что производители не успевают за быстрым вводом жилья.

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#ремонт
#стройматериалы
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В Подмосковье на кадастр поставлен 21 многоквартирный дом
11 июля 2023, 14:03

Фото: istockphoto / Grand Warszawski

За первый летний месяц на кадастровый учет поставили 21 жилой многоквартирный дом.

За июнь на кадастровый учет поставили 21 жилой дом в подмосковных муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В Московской области продолжают расти темпы строительства нового жилья. Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется Управлением Росреестра в кратчайшие сроки, что положительно влияет на инвестиционный климат региона», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников.

Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определенно радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.

Лидерами, среди поставленных на кадастр домов стали: Ленинский (8 жилых домов) и Одинцовский городской округ (7 жилых домов). Остальные многоквартирные дома расположены в следующих муниципалитетах: Красногорск, Руза, Люберецы, Раменское, Дмитров.

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#кадастр
#кадастровый учет
#строительство
#МКД
#жилой дом
#многоквартирный дом
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Депутат Хамзаев предложил продавать алкоголь и табак на спецкассах
11 июля 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Kondor83

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой убрать алкогольную и табачную продукцию с общих касс предприятий розничной торговли и перенести её на отдельные специальные кассы, поскольку на общих кассах в магазинах подобны товары могут видеть несовершеннолетние.
«Предлагаю рассмотреть вопрос о возможных изменениях в федеральное законодательство путём введения новых ограничений в части реализации алкогольной и табачной продукции через общие кассы предприятий розничной торговли, переноса её в специализированные зоны, скрытые от глаз ребёнка, а также специализированные монотоварные кассы исключительно для торговли табачными и алкогольными изделиями», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Кроме того, Султан Хамзаев выступал с инициативой ввести уголовную ответственность для россиян за покупку и последующую передачу алкоголя несовершеннолетним.

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#алкоголь
#табак
#магазин
#Госдума
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В России предложили отправлять бездомных на принудительные работы
11 июля 2023, 13:48

Фото: iStock/Srdjanns74

Общественная палата и Совет по попечительству в соцсфере выступили с предложением отправлять бездомных россиян на принудительные работы. Об этом сообщается в письме, отправленном в Минтруд и Минздрав членами правительственного Совета Натальей Починой и Еленой Тополевой-Солдуновой.
Вместе с письмом они отправили проект «по выявлению и жизнеустройству лиц без определённого места жительства», разработанный минсоцразвития Подмосковья. Согласно документу, уведомлять о бездомных могут как правоохранительные органы, так и физические и юридические лица. О найденном человеке необходимо будет сообщить по телефону 112, после чего на место в течение 20 минут прибудут наряд полиции и машина скорой помощи. Бездомного увезут в отделение полиции для выяснения личности. Если мужчина не имеет судимостей и дееспособен, его отправят в «социально-трудовой дом», а женщины попадут в кризисные центры. 

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#законопроект
#Общественнаяпалата
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