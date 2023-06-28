В Подмосковье построят 115 тысяч «квадратов» складской площади

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство распределительного центра в деревне Чашниково городского округа Солнечногорск на территории «PNK парка Чашниково». Застройщиком выступит PNK group.

Здание площадью 115 тысяч кв. метров будет построено в формате built-to-lease для российского гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». На территории комплекса расположатся два контрольно-пропускных пункта и зона для погрузки и разгрузки разнотоннажного транспорта. Внутри складского помещения предусмотрены зоны стеллажного хранения, отдельное офисное помещение для курьеров, пункт выдачи заказов и шоурум для выставки товаров.





Ведомство сообщает, что объект возводится в соответствии с международными стандартами пожарной безопасности FM Global.



Реализация проекта создаст около 3000 рабочих мест. Уже в начале 2024 года «ВсеИнструменты.ру» получат полностью готовое здание со всей инфраструктурой и благоустроенной территорией.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.



Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.



ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.



Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.



Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.