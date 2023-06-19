В Подмосковье построят 22 новых коммерческих объекта

Министерство жилищной политики Московской области сообщает, что на прошлой неделе в Центр содействия строительству поступило 22 заявки на сопровождение.



Среди них можно выделить: складской комплекс на участке площадью 20 га в городском округе Мытищи, производственно-складской комплекс на участке площадью 5 га в городском округе Подольск, производственный цех на участке 2,3 га в городском округе Коломна, административное здание на участке площадью 1,7 в Ленинском городском округе, отель на участке площадью 0,9 га в городском округе Ступино, сыроварню на участке площадью 0,25 га в Одинцовском городском округе и другие объекты.



