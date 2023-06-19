В Подмосковье построят 22 новых коммерческих объекта

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области сообщает, что на прошлой неделе в Центр содействия строительству поступило 22 заявки на сопровождение.
Среди них можно выделить: складской комплекс на участке площадью 20 га в городском округе Мытищи, производственно-складской комплекс на участке площадью 5 га в городском округе Подольск, производственный цех на участке 2,3 га в городском округе Коломна, административное здание на участке площадью 1,7 в Ленинском городском округе, отель на участке площадью 0,9 га в городском округе Ступино, сыроварню на участке площадью 0,25 га в Одинцовском городском округе и другие объекты.Центр содействия строительству при Правительстве региона области ‒ первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
– оперативно решит конкретные проблемы при реализации проекта;
– окажет консультационную и информационную поддержку;
– на любой стадии реализации проекта сформирует перечень необходимых мероприятий по реализации проекта с указанием сроков и ответственных органов;
– а также менеджер обеспечивает взаимодействие с органами федерального, регионального, муниципального уровня и с ресурсоснабжающими организациями и прочие вопросы.
В результате работы ЦСС срок реализации проектов строительства коммерческой недвижимости в Подмосковье значительно сокращен.
Все услуги ЦСС оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс стоимостью почти 5 миллиардов рублей построят в Красногорске. Подробнее об этом читайте в нашем материале.