В Подмосковье построят 24 здания

На прошлой неделе министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на строительство 23 нежилых объектов и 1 жилого дома в Подмосковье, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Разрешение на строительство получил многоквартирный дом 106 квартир в жилом комплексе «9 квартал» во Фрязино. А среди нежилых объектов можно выделить: детсад на 360 мест в Люберцах, детсад на 300 мест в Красногорске, детсад на 155 мест в Ленинском городском округе; здание лаборатории в Кашире, кафе в Орехово-Зуево, административно-складской комплекс в Солнечногорске, цех по производству металлоштампа в Мытищах, автосервис с автомойкой в Химках, площадку для хранения грузов в Богородском городском округе и другие.





Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс стоимостью почти 5 миллиардов рублей построят в Красногорске. Подробнее об этом читайте в нашем материале.