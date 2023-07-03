В Подмосковье построят 25 новых коммерческих объектов

Министерство жилищной политики Московской области сообщает, что на прошлой неделе в Центр содействия строительству поступило 25 заявок на сопровождение, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



Среди них можно выделить: складское здание на участке площадью 14,5 га в Электростали и склад на участке 2,7 га в Воскресенске, бассейн на участке площадью 7,7 га в Мытищах, животноводческий молочный комплекс на участке 0,015 га в Шаховской, цех по производству пивных напитков на участке площадью 2,5 га в Солнечногорске, логистический комплекс на участке площадью 0,6 га в Подольске и другие.









Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.За каждым проектом, которому оказывает помощь ЦСС закрепляется персональный менеджер, который:

– оперативно решит конкретные проблемы при реализации проекта;

– окажет консультационную и информационную поддержку;

– на любой стадии реализации проекта сформирует перечень необходимых мероприятий по реализации проекта с указанием сроков и ответственных органов;

– а также менеджер обеспечивает взаимодействие с органами федерального, регионального, муниципального уровня и с ресурсоснабжающими организациями и прочие вопросы.



В результате работы ЦСС срок реализации проектов строительства коммерческой недвижимости в Подмосковье значительно сокращен.



Все услуги ЦСС оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.



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