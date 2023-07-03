В Подмосковье построят 25 новых коммерческих объектов

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области сообщает, что на прошлой неделе в Центр содействия строительству поступило 25 заявок на сопровождение, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Среди них можно выделить: складское здание на участке площадью 14,5 га в Электростали и склад на участке 2,7 га в Воскресенске, бассейн на участке площадью 7,7 га в Мытищах, животноводческий молочный комплекс на участке 0,015 га в Шаховской, цех по производству пивных напитков на участке площадью 2,5 га в Солнечногорске, логистический комплекс на участке площадью 0,6 га в Подольске и другие.
За каждым проектом, которому оказывает помощь ЦСС закрепляется персональный менеджер, который:
– оперативно решит конкретные проблемы при реализации проекта;
– окажет консультационную и информационную поддержку;
– на любой стадии реализации проекта сформирует перечень необходимых мероприятий по реализации проекта с указанием сроков и ответственных органов;
– а также менеджер обеспечивает взаимодействие с органами федерального, регионального, муниципального уровня и с ресурсоснабжающими организациями и прочие вопросы.
В результате работы ЦСС срок реализации проектов строительства коммерческой недвижимости в Подмосковье значительно сокращен.
Все услуги ЦСС оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
Читайте также:В Подмосковье построят комплекс по производству экологичной одноразовой посуды.
В Подмосковье построят научно-производственный комплекс для выпуска лекарств.
В Подмосковье построят комплекс по производству сухих пищевых смесей.