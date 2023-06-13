В Подмосковье построят 25 зданий

На прошлой неделе министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на строительство 25 нежилых объектов в Подмосковье, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



Из них можно выделить: учебный корпус на 270 мест в Лыткарино, фабрику по производству и розливу питьевой воды в Солнечногорске, спортивный зал в Воскресенске, аптеку в Бронницах, многофункциональное сервисное здание в Красногорске, торговый центр в Ленинском городском округе, производственно-складское здание в Чехове, Протвине и Раменском, магазин в Химках и другие.