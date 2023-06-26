В Подмосковье построят 29 новых коммерческих объектов

Министерство жилищной политики Московской области сообщает, что на прошлой неделе в Центр содействия строительству поступило 29 заявок на сопровождение.

Среди них можно выделить: производственно-складской корпус на участке площадью 17 га в Раменском округе, здание по производству племенной продукции на участке площадью 8,4 га в Щелково, склад на участке площадью 4,5 га в Воскресенске, грузовой технический центр на участке площадью 3,3 га в городском округе Пушкинский, административно-производственный комплекс на участке площадью 3 га в городском округе Солнечногорск, научно-производственное здание на участке площадью 0,3 га в городском округе Красногорск и другие.





Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

За каждым проектом, которому оказывает помощь ЦСС закрепляется персональный менеджер, который:

– оперативно решит конкретные проблемы при реализации проекта;

– окажет консультационную и информационную поддержку;

– на любой стадии реализации проекта сформирует перечень необходимых мероприятий по реализации проекта с указанием сроков и ответственных органов;

– а также менеджер обеспечивает взаимодействие с органами федерального, регионального, муниципального уровня и с ресурсоснабжающими организациями и прочие вопросы.



В результате работы ЦСС срок реализации проектов строительства коммерческой недвижимости в Подмосковье значительно сокращен.



Все услуги ЦСС оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.



Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс стоимостью почти 5 миллиардов рублей построят в Красногорске. Подробнее об этом читайте в нашем материале.