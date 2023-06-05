В Подмосковье построят 30 новых коммерческих объектов

На прошлой неделе Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство 30 новых коммерческих проектов на территории региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



В Подмосковье появятся: складской комплекс на участке площадью 27 га в Дмитровском городском округе, экопромышленный парк на участке площадью 8,4 га в городском округе Егорьевск, производственно-складской комплекс на участке площадью 6,5 га в городском округе Истра, ангар на участке 3,4 га в городском округе Щелково, завод по производству растворов для контактных линз на участке площадью 0,4 га в городском округе Дубна и другие объекты.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра Содействия Строительству при Правительстве региона.



Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.







ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.



Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.



Ранее сообщалось, что один миллиард рублей инвестируют в строительство кондитерского складского комплекса в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

