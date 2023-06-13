В Подмосковье построят 31 новый коммерческий объект

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство коммерческих объектов недвижимости
На прошлой неделе Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство 31 нового коммерческого проекта на территории региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В Подмосковье появятся: складской логистический комплекс на участке площадью 26 га в Дмитровском городском округе, таможенно-складской терминал на участке 14 га в городском округе Пушкинский, тепличный комплекс на участке площадью 5,9 га в Раменском городском округе, телятник на участке площадью 4,5 га в городском округе Коломна, научно-исследовательский комплекс на участке площадью 0,9 га в городском округе Дубна и другие.
Строительство объектов будет реализовываться при помощи Центра Содействия Строительству при Правительстве региона.
Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
В Подмосковье появятся: складской логистический комплекс на участке площадью 26 га в Дмитровском городском округе, таможенно-складской терминал на участке 14 га в городском округе Пушкинский, тепличный комплекс на участке площадью 5,9 га в Раменском городском округе, телятник на участке площадью 4,5 га в городском округе Коломна, научно-исследовательский комплекс на участке площадью 0,9 га в городском округе Дубна и другие.
Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
Алиса Сергиенко