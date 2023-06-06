В Подмосковье построят 38 зданий

Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство одного многоквартирного дома и 37 нежилых объектов недвижимости





На прошлой неделе министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на строительство одного жилого многоквартирного дома и 37 нежилых объектов в Подмосковье, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Разрешение на строительство получил многоквартирный дом на 686 квартир в жилом комплексе «Квартал Ивакино» в Химках.

Из нежилых объектов в Подмосковье построят:

учебно-лабораторный корпус МФТИ в Долгопрудном, здание для производства упаковки из картона и пленки ПВХ в Клину, логистический комплекс в Люберцах, дорожный сервис в Истре, мотель с магазином в Ступине, автозаправочную станцию в Волоколамске и другие.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят комплекс «Отель Линкс» для развития делового туризма, там появится спа-комплекс с закрытыми и открытыми бассейнами, клубный дом и ресторан и гостиница. Подробнее об этом читайте в нашем материале.



