В Подмосковье построят 38 зданий

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
На прошлой неделе министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на строительство одного жилого многоквартирного дома и 37 нежилых объектов в Подмосковье, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Разрешение на строительство получил многоквартирный дом на 686 квартир в жилом комплексе «Квартал Ивакино» в Химках.
Из нежилых объектов в Подмосковье построят:
учебно-лабораторный корпус МФТИ в Долгопрудном, здание для производства упаковки из картона и пленки ПВХ в Клину, логистический комплекс в Люберцах, дорожный сервис в Истре, мотель с магазином в Ступине, автозаправочную станцию в Волоколамске и другие.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят комплекс «Отель Линкс» для развития делового туризма, там появится спа-комплекс с закрытыми и открытыми бассейнами, клубный дом и ресторан и гостиница. Подробнее об этом читайте в нашем материале.