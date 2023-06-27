В Подмосковье построят 44 таунхаусов, 3 жилых домов и 18 нежилых объектов

На прошлой неделе министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на строительство 44 таунхаусов, 3 многоквартирных жилых домов и 18 нежилых объектов на территории Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Разрешения на строительство получили 42 таунхауса в коттеджном поселке «Премьер Новорижский» в Истре и 2 таунхауса в деревне Марьино округа Красногорск, а также построят 3 многоквартирных дома в жилом комплексе «Подлипки город» в Коломне.





А среди нежилых объектов можно выделить социально-важные объекты: школа в Реутове и школа в Котельниках. Кроме этого построят производственно-складской комплекс в Солнечногорске, ангар в Балашихе, производственное здание в городском округе Бронницах, топливохранилище в городском округе Домодедово, склад в Наро-Фоминском округе и другие.