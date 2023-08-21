В Подмосковье построят горнолыжный курорт

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на этапе проектирования поступил объект горнолыжного компдекса от застройщика «СК Вектор-В» в городском округе Истра.

Застройщик вложит в реализацию проекта 150 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В рамках проекта запланировано создать естественный склон со спуском длиной 200 метров, который оборудуют системами искусственного оснежения склонов. Также, на площади более 3 тыс. кв. метров будут построены гостиничный комплекс на 30 номеров, ресторан, спа-зона с открытым бассейном и модульные дома для размещения отдыхающих. Реализация запланирована на 2024-2025 годы.





Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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