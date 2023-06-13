В Подмосковье построят комплекс по производству экологичной одноразовой посуды

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственного комплекса экологичной одноразовой посуды в Серпухове, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Застройщиком выступает — ООО «ПК Диапазон» один из ведущих российских производителей одноразовой посуды, инвестиции которого составляют порядка 300 млн рублей.
Реализация проекта создаст более 70 рабочих мест.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра Содействия Строительству при Правительстве региона.
Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
Ранее сообщалось, что один миллиард рублей инвестируют в строительство кондитерского складского комплекса в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.