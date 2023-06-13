В Подмосковье построят комплекс по производству экологичной одноразовой посуды

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственного комплекса экологичной одноразовой посуды в Серпухове, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



Застройщиком выступает — ООО «ПК Диапазон» один из ведущих российских производителей одноразовой посуды, инвестиции которого составляют порядка 300 млн рублей.









В здании площадью 14 тысяч кв. метров построят промышленный комплекс по изготовлению экологичной одноразовой посуды: картонных стаканов и тарелок, контейнеров для фаст-фуда и др.Реализация проекта создаст более 70 рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра Содействия Строительству при Правительстве региона.



Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.



ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.



Все услуги Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.



Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.



Ранее сообщалось, что один миллиард рублей инвестируют в строительство кондитерского складского комплекса в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.