В Подмосковье построят комплекс по производству сухих пищевых смесей

В Дмитровском округе построят производственный комплекс по изготовлению сухих пищевых смесей, министерство жилищной политики выдано соответствующее разрешение застройщику ООО «Ресурс Маркет», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Инвестиции застройщика составят 70 млн рублей.





В ходе строительства будет возведен производственный комплекс компании «Милк Трейдинг», специализирующейся на изготовлении сухих пищевых смесей, применяемых в молочной, кондитерской и мясной отраслях. Территория предприятия будет разделена на административно-бытовую, технологическую и складскую зоны. В помещениях будет проведена отделка, в соответствии с требованиями пищевой безопасности, а также установлено необходимое оборудование для поддержания температурного режима. Общая площадь зданий составит 1819 кв. метров. Запуск производства запланирован на 4 квартал 2023 года. Будет создано 30 рабочих мест.

Компания «Милк Трейдинг» — это динамично развивающийся комплексный поставщик на рынке сухих продуктов оптовых и розничных продаж. За время работы предприятию удалось создать репутацию надежного поставщика. Сотрудники компании со знанием дела подходят к подбору ассортимента магазина, стараясь учитывать все современные тенденции в области полезного питания обеспечить широкий выбор, способный удовлетворить любые требования.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.



Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.



ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.



Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.



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