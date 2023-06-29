В Подмосковье построят научно-производственный комплекс для выпуска лекарств

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство современного научно-производственного логистического комплекса площадью 170 тыс. кв. метров в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск.

Застройщиком проекта выступит ОАО «Авексима». Объём инвестиций в реализацию проекта составит 6,5 млрд рублей.





На предприятии запланировано оборудовать лаборатории и опытно-промышленные участки по созданию новых лекарств – здесь будут разрабатывать и производить антимикробные и противоопухолевые препараты, лекарства для лечения заболеваний в области кардиологии, гастроэнтерологии, гинекологии, дерматологии, неврологии, иммунологии и онкологии.



Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.



Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.



ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.



Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.



Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.