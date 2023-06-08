В Подмосковье построят необычную школу

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Планируется к реализации проект концептуальной общеобразовательной школы на 1675 учеников, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
Школу в жилом комплексе «Первый квартал» в городе Видное Ленинского округа будет строить застройщик проекта «Брусника» в рамках комплексного развития территории жилого комплекса за счет внебюджетных источников финансирования.
У данной школы нетиповой проект, площадь здания достигает 27 тыс. кв. метров. Школа будет переменной этажности, с уникальной прозрачной крышей.
На территории школу оборудуют эко-тропы, экспериментальный огород и сад с тактильными камнями, домики для птиц и «отели» для насекомых, чтобы дети находились ближе в природе и изучали ее.
Реализация проекта планируется на 2024 год.
Ранее сообщалось, что в Мытищах появится средняя общеобразовательная школа с внутренним двором на 1100 учеников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.