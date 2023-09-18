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В Подмосковье построят паркинг на 1262 машиноместа

18 сентября 2023, 17:47
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На территории Московской области строятся новые современные жилые комплексы, где во дворах нет машин. Для этого строят большие многоуровневые паркинги.

В жилом комплексе «Восточное Бутово» в Ленинском городском округе возведут открытый большой многоуровневый паркинг, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщиком проекта выступает Группа «Ферро-Строй» по заказу Компании ПИК.


Паркинг будет сочетать два корпуса общей площадью 34 тыс. кв. метров, высотой 33,65 м.

В паркинге смогут разместиться 1262 автомобиля.

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Перелётные птицы начали массово покидать подмосковные леса
18 сентября 2023, 18:55

Фото: Минэкологии МО

Орнитологи заметили массовый отлёт птиц из Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Пернатые начали собираться на юг в конце августа, но ещё не все виды перелётных птиц покинули родные леса. По прогнозам учёных, отлёт завершится к началу ноября.
 
Отлёт пернатых связан не с холодами – их они не боятся, а с дефицитом пищи. Насекомых и кормовых растений в осенний период становится меньше, что и заставляет птиц перебираться в тёплые края.
 
На юг уже отправились ласточки, стрижи, кукушки, дрозды, чибисы, канюки и осоеды. Готовятся к перелёту трясогузки и жаворонки. Многие птицы сбиваются в стаи, чтобы вместе добывать пищу, защищаться от хищников и преодолевать дальнюю дистанцию.

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В подмосковном лесу нашли редкий гриб-коралл
18 сентября 2023, 18:38

Фото: Комлесхоз МО

В Московском учебно-опытном лесничестве обнаружили ежёвик коралловидный или гриб-коралл. Это один из самых необычных грибов, растущих в России, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Чаще всего этот гриб – белого цвета, но окраска может быть бежевой, светло-жёлтой и даже розоватой. Мякоть гриба упругая, сначала белая или с розоватым оттенком, затем желтеет. Имеет приятный грибной аромат и нежный вкус. 
 
Коралловые грибы встречаются в лесах разного типа, появляясь на засохших стволах, ветвях, в дуплах лиственных деревьев. Собирать этот гриб ни в коем случае нельзя, так как он занесён в Красную книгу России.
 
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Депутат Нилов выступил за введение возрастных ограничений на продажу энергетиков
18 сентября 2023, 18:14

Фото: iStock/Stockah

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что партия ЛДПР несколько лет назад выступила за ограничение продажи энергетиков для несовершеннолетних. Об этом он сообщил во время беседы с Общественной службой новостей, комментируя заявления депутата Госдумы Султана Хамзаева о намерении возобновить решение данного вопроса.
Таким образом Хамзаев заявлял, что необходимо вновь вернутся к вопросу о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Такая мера уже принята в ряде городов России, в частности, в Казани и Санкт-Петербурге. Однако, по словам депутата, она должны действовать на территории всей страны. 

Нилов в беседе с ОСН сообщил, что этим вопросом уже занимается другой комитет. 

Он уточнил, что решение этой задачи очень важно, поскольку такие напитки наносят существенный вред здоровью молодого поколения. По словам депутата, ограничения на продажу должны быть введены так, чтобы ни один ребёнок не смог приобрести энергетический напиток. А для этого необходимо провести большую работу по установке возрастных ограничений и проведению грамотных разъяснений. 

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В Подмосковье стартовал новый проект «Марафон онлайн-экскурсий»
18 сентября 2023, 18:10

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

АНО «МосОблПарк» запустили проект «Марафон онлайн-экскурсий», в рамках которого выходят видеоролики, рассказывающие об уникальных парковых территориях Московской области.

20 онлайн-экскурсий в рамках проекта «Марафон онлайн-экскурсий» уже доступны на страницах АНО «МосОблПарк» в социальной сети ВКонтакте и в Телеграме, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«При просмотре онлайн-экскурсий зрители могут узнать интересные факты из истории парков Подмосковья, увидеть необычные объекты и насладиться атмосферой зелёных территорий. Для тех, кто после просмотра решит совершить путешествие по паркам, мы создали интерактивную карту», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Ознакомиться с интерактивный картой парков и доступными экскурсиями можно на сайте.

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Дошкольникам разрешили бесплатно ездить в фирменных экспрессах на отдельных местах
18 сентября 2023, 18:09

Фото: ЦППК

Дети дошкольного возраста теперь могут бесплатно ездить в фирменных экспрессах Центральной ППК на отдельных местах, а не на руках у взрослых. Для этого нужно оформить бесплатный билет, предъявив свидетельство о рождении, сообщили в пресс-службе компании.
«Раньше, чтобы посадить ребёнка на отдельное место, нужно было оплатить проезд по стоимости взрослого билета. Исключением было предоставление региональной льготы. Теперь при наличии свидетельства о рождении родители могут лишь оформить бесплатную поездку для ребёнка и ехать с ним на соседних креслах», – пояснили в компании.
Там добавили, что с начала года в экспрессах ЦППК проехали более 20 тыс дошкольников. Кроме того, там напомнили, что дети до 7 лет могут ездить в электропоездах только вместе со взрослыми.

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#подмосковье
#московская область
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Четыре подмосковные команды побывали на Всероссийском слёте движения «Пост №1»
18 сентября 2023, 17:53

Фото: Istockphoto /alekc79

Четыре команды из Московской области стали участниками Всероссийского слёта активистов движения «Пост №1» 2023 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Всего на слёт собрались 93 команды из 47 регионов России и из Белоруссии. Среди участников были команды «Юная гвардия» из Мытищ, «Молодая гвардия» имени генерал-лейтенанта Бориса Алексеевича Феофанова школы №3 того же города, «Казачий десант» Первого Рузского казачьего кадетского корпуса им. Л.М. Доватора из посёлка Брикет, а также группа Почётного караула ДМЦ «Альбатрос» из Домодедова.
 
Почётные караулы «Постов №1» ежегодно встречаются в городах воинской славы. В этом году лучшие смены Вахт памяти со всей страны принял Санкт-Петербург. В город на Неве прибыли более 600 кадетов и юнармейцев.
 
Цель проекта – координация и поддержка деятельности молодёжных центров почётных караулов «Пост №1», популяризация деятельности сообщества, культивирование патриотических традиций в молодёжной среде.
 
Программа слёта включала соревнования и конкурсы команд-участниц: строевой конкурс, состязания в военно-прикладных видах спорта, знаниях историей страны, творческий конкурс «Маршрутами Победы по моему родному краю».
 
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#патриотизм
#молодёжь
#подмосковье
#московская область
#санкт-петербург
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Три лесных пожара ликвидированы в Подмосковье в прошлую субботу
18 сентября 2023, 17:29

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Площадь пожаров составила порядка 0,01 га.Возгорания удалось ликвидировать в день обнаружения.
Для оперативного тушения возгорания были задействованы 2 единицы специализированной техники и порядка 6 человек личного состава, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства. 

«На территории лесного фонда Московской области в эти выходные зарегистрировано три пожара: в Лосино-Петровском и Богородском муниципалитетах, а также в городском округе Луховицы. Все они были оперативно потушены», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Оперативное тушение пожара устранило угрозу ближайшим населённым пунктам.  


Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»! 

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#пожар
#пожарная безопасность
#возгорание
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Илон Маск: Сорос стремится уничтожить западную цивилизацию
18 сентября 2023, 17:25

Фото: istockphoto/Sundry Photography

Американский предприниматель и миллиардер, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что миллиардер и глава фонда «Открытое общество» Джордж Сорос стремится к уничтожению западной цивилизации.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), комментируя пост, в котором организацию Сороса обвиняют в эскалации миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза. Перед этим британское издание The Guardian сообщало, что фонд Сороса занимается в числе прочего вопросами безопасности мигрантов, беженцев и людей, находящихся в поисках убежища.

Маск не впервые обрушивается на филантропа, фонд которого не раз подозревали в причастности к смене власти в некоторых государствах и спонсировании «бархатных революций». Не так давно эксцентричный миллионер обещал подать в суд на Сороса и его организацию, чтобы остановить подавление ими свободы слова. До этого Маск обвинял Сороса в человеконенавистничестве.

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На оснащение новой детской больницы в Красногорске выделят ещё 543 млн рублей
18 сентября 2023, 17:13

Фото: iStock/Pogonici

На оснащение современным медицинским оборудованием новой детской больницы в Красногорске выделят ещё более 543 млн рублей. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Комитет по конкурентной политике Московской области объявил о проведении двух конкурсов на поставку робот-ассистированной хирургической системы и видеоэндоскопических стоек. Общая сумма по контрактам составит свыше 543 млн рублей.

«Вести Подмосковья» уточнили, что контракт будет исполнен в конце 2024 года. 

Ранее также объявлялись конкурсы на поставку в данную больницу комплексов для быстрого подключения к электропитанию и медицинским газам. 

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#больница
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#оборудование
#контракт
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