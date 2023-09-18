В Подмосковье построят паркинг на 1262 машиноместа

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В жилом комплексе «Восточное Бутово» в Ленинском городском округе возведут открытый большой многоуровневый паркинг, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Застройщиком проекта выступает Группа «Ферро-Строй» по заказу Компании ПИК.
Паркинг будет сочетать два корпуса общей площадью 34 тыс. кв. метров, высотой 33,65 м.
В паркинге смогут разместиться 1262 автомобиля.
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