В Подмосковье построят первый завод по производству растворов для контактных линз

Первый в Подмосковье завод по производству растворов для ухода за контактными линзами построят на площадях инновационно-технологического центра «Ломоносов» в особой экономической зоне «Дубна».

Застройщиком проекта выступает «Окей Вижн Технологии», размер инвестиций компании составит более 200 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь объекта составит более 2 тыс. кв. метров.





Выпускаемые растворы смогут полностью заменить импортные аналоги. Таким образом, будет обеспечен спрос со стороны всех групп пользователей данной продукции, и на российском рынке появятся дефицитные сегодня отечественные медицинские изделия.

Запуск производства намечается на 2024 год.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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