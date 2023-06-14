В Подмосковье построят производственно-складской комплекс упаковочных материалов

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственно-складского комплекса класса «А+» по изготовлению медицинской упаковки для стерилизации в городском округе Химки, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Строительство объекта будет осуществляться девелопером проекта ООО «АБ ЦЕНТРУМ», инвестором будет — производственная компания ООО «КЛИНИПАК». Сумма инвестиций первой очереди проекта составит 750 млн рублей.





Площадь объекта составит более 9 тысяч кв. метров. В здании будут изготавливать и хранить пакеты, рулоны, обёрточные материалы и пластиковую тару для стерилизации медицинских приборов и препаратов. Готовая продукция планируют реализовывать в медицинских, лечебно-профилактических, дезинфекционных и санитарно-эпидемиологических учреждениях Подмосковья.

Реализация проекта поможет создать 40 рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра Содействия Строительству при Правительстве региона.

Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.



ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.



Все услуги Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.



Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

