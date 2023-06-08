В Подмосковье построят салон по продаже автомобилей класса люкс

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство салона по продаже и обслуживанию люксовых автомобилей в деревне Покровское городского округа Истра.
Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель.
Реализация проекта создаст 8 рабочих мест.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра Содействия Строительству при Правительстве региона.
Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
Ранее сообщалось, что один миллиард рублей инвестируют в строительство кондитерского складского комплекса в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.